ME házená 2020 | Házenkář Babák po prohře: Gólů jsme dostali moc, naše hra vázla | iSport.cz

PŘÍMO Z VÍDNĚ | Dal tři góly. Na druhé straně Nikola Bilyk dvanáct. Tomáš Babák dělal, co mohl, ovšem domácí kapitán byl o level výš než ostatní borci. Hlavně proto Rakousko v prvním duelu na EURO skolilo Česko a národní tým bude mít s postupem do další fáze fušku. „Hodně jsme si to zkomplikovali,“ věděla spojka německého Bergischeru po prohře o tři branky.

Porazil vás jeden hráč – dvanáctigólový Nikola Bilyk?

„Bilyk hrál skvělý zápas. Asi jsme proti němu měli být agresivnější. Nechali jsme ho hrát jeho hru. A to mu svědčilo. Je to samozřejmě kvalitní hráč, hraje v Kielu. Ale neporazil nás jeden hráč. Nedokázali jsme bránit jejich střelbu z dálky a kvůli tomu jsme se nedostali do naší hry na rychlý protiútok.“

Dvaatřicet inkasovaných branek je příliš, co?

„Je to tak. Rozhodně jsme neplánovali, že dostaneme tolik gólů. Od toho se odvíjela celá hra. Vázlo to. Pak už jsme neměli důvěru mezi obranou a gólmanem. Takhle se to táhlo celý zápas.“

Hrálo pro Rakousko i domácí prostředí?

„Samozřejmě jim to pomohlo. Ale na tohle se nemůžeme vymlouvat. Dorazilo i hodně našich diváků, taky jsme měli skvělou atmosféru.“

Jak vám teď je?

„Je to velké zklamání. Ale turnaj nekončí. Určitě musíme dvakrát vyhrát. Hodně jsme si to zkomplikovali. Dnes budeme mít hlavu dole, ale od zítřka musíme makat a v neděli porazit Makedonce. A pak Ukrajinu. Každá prohra může stát někoho postup. Všichni do toho musí jít naplno.“

Co rozhodčí? Pomohli domácím?

„Rozhodčí bych neřešil. Prohráli jsme a tečka.“