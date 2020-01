ME házená 2020 | Legenda Galia před EURO: Poslední turnaj? Uvidíme. Nikdo není odstrčený | iSport.cz

PŘÍMO Z VÍDNĚ | Spočítal si, že jde o jeho sedmý evropský šampionát. K tomu čtyři světové. Český házenkářský tým při vrcholu sezony bez brankáře Martina Galii (40)? To snad ani nejde. Ovšem je třeba se na to připravit, tahle velká akce má být jeho poslední. „Předběžně to tak vypadá,“ připustil v rozhovoru pro Sport před dnešním startem proti domácímu Rakousku (18.15 hodin.)

Konec v národním týmu zvažoval už několikrát. Teď je reálně na spadnutí, ale kdoví... Výkonnost si Martin Galia pořád udržuje vysokou, do toho je mu s mladšími spoluhráči lidsky fajn. I kdyby to v reprezentaci po Vídni zabalil, kariéru rozhodně nekončí. Dnes už skoro legendární gólman prodloužil o rok smlouvu v polském Górniku Zabrze.

Znamená pokračování klubové kariéry, že byste mohl přidat další rok i v nároďáku?

„Ještě jsme se o tom s trenéry nebavili. Jestli budou mít zájem, možná bychom se na nějakou etapu kvalifikace mohli domluvit. Nechávám tomu volný průběh. Uvidíme, jak se to vyvrbí po Evropě.“

Předloni jste na EURO oslnili šestým místem. Je reálné to zopakovat?

„Jak to bylo těžké tehdy, tak bude i teď. Dal bych si postupné cíle. Chtělo by to začít postupem ze skupiny, ideálně s nějakým bodem do další fáze. Na mistrovství Evropy jsou všechny mančafty kvalitní. Musí se všechno sejít jako v Chorvatsku. Nebyl tam hráč, který by hrál špatně.“

Jak je na tom tým výkonnostně?

„Kluci jsou zase vyhranější, zkušenější. Mělo by to mít stoupající tendenci. Partu máme vynikající, držíme pospolu. Nikdo není odstrčený, nemáme žádnou superhvězdu. Myslím, že se tu každý cítí dobře. Není hráč, který by se netěšil na nároďák, trenéři dali týmu tvář. Na přípravu ale nebylo moc času. Klíčový je už první zápas. Kdybychom ho prohráli, bylo by těžko to dohánět. Naše skupina je nebezpečná v tom, že může každý s každým vyhrát. Dřív postupovaly tři týmy. Vždycky byl jeden favorit, který většinou porazil všechny ostatní a pak se hrálo v jednom zápase o všechno. Teď bude rozhodovat každé utkání i skóre.“

Máte ponětí o síle Rakouska?

„Pár hráčů známe. Mají výborná křídla a spojky. Jedna (Nikola Bilyk) hraje s Pavlem Horákem v Kielu. Je to talentovaná střední spojka. Trenérem je Pajovič, který byl jako hráč na světové úrovni. Ten tým je mladý, ale už má něco za sebou. Teď by asi měl přijít jeho čas. Já lituju toho, že když jsme měli my „zlatou“ generaci, nekonalo se nějaké mistrovství v Česku. To nám chybělo. Na vrcholu byl mančaft zhruba v roce 2010, kdy se hrálo taky v Rakousku. Neříkám, že doma bychom hráli o medaile, ale první šestka nebo pětka se mohla podařit. Tehdy tam vyletěl Filip Jícha ke světovému výkonu.“

A tím se odrazil k trofeji pro nejlepšího házenkáře světa.

„My potřebujeme minimálně jednoho hráče, aby přeskočil svoje hranice, táhl tým a ostatní se k němu přidali. Bez toho se neobejdeme. Minule v Chorvatsku měl zase vynikající turnaj Ondra Zdráhala, který se stal nejlepším střelcem.“

Jste rád, že jste byli nalosováni do Vídně?

„Určitě. Za to jsme se modlili, ať jsme co nejblíže. Před deseti lety jsme se v Rakousku cítili výborně, organizace klapala. Je dobře, že nás přijedou podpořit fanoušci, známí, rodiny.“

V Polsku máte slušnou sezonu, co?

„Cítím se v pořádku. Už jsem nebyl dlouho zraněný. (klepe na stůl) Máme nového trenéra, bývalého vynikajícího hráče Marcina Lijewského. Před sezonou jsme si sedli a dohodli si, jak budeme pracovat. Je to stejné jako za Rasti Trtíka. Dopoledne mám svůj program a trénuju jen večer. V mém věku už to není o kondici a síle. Musím být zdravý a cítit se dobře.“

S nabídkou na roční prodloužení smlouvy přišel klub?

„Měl jsem i další nabídky. S rodinou jsme to konzultovali. Kdybych se nedomluvil v Polsku, šel bych asi zpátky do Německa. Byl tam jeden klub, který se chtěl někam dostat, pro mě velká výzva. Ale nakonec jsem se rozhodl zůstat. Jsem čtyři roky doma, nikam se mi nechtělo. Už toho bylo moc. V Zabrze je i vize spolupráce do budoucna. Domů do Karviné to mám šedesát dva kilometrů, třicet pět minut jízdy. Jako kdybych jezdil do Ostravy.“ (úsměv)