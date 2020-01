ME házená 2020 | Mrkva se zvedl a zazářil. Ctí nás, že jsme nesložili zbraně, řekl po prohře | iSport.cz

Byla šance uspět lépe?

„Věděli jsme, do čeho jdeme. Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. I se Španěly se dá hrát, když se dostaneme na hranici našich možností. Na to můžeme být hrdí. Byla tam jedna špatná pasáž, kdy jsme dostali čtyři góly do prázdné brány. Oslabení jsme zahráli katastrofálně. To nám zlomilo vaz. Z minus tři to bylo minus šest, sedm, osm. Španělé jsou tak zkušení, že si to pohlídali. Nejsou nadarmo mistři Evropy. Jsou tak vyspělí, že jsou schopní dávat třicet gólů za zápas v pohodě. V obraně si na to počkají, a když můžou, zarazí tu sekyrku.“

Jinak to bylo slušné, co?

„Postavili jsme super obranu, kluci makali na sto procent. Já jsem k tomu přidal nějaké zákroky. Jsem rád, že jsem mohl přispět troškou do mlýna. Vypadalo to trošku jinak než proti Rakousku. (úsměv) Ale už bych se k tomu nechtěl vracet. Líbí se mi, že jsme nesložili zbraně a nenechali se přejet o patnáct. To nás ctí. Za dva dny nás čeká utkání s Běloruskem, které chceme určitě vyhrát. Víme, že v hlavní skupině už jsou mančafty na světové úrovni. Ale máme na čem stavět. Paket obrana-gólman fungoval.“

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete chytat?

„Ráno jsme se domluvili. Ve středu mě ještě přejela nějaká viróza. Nebyl jsem stoprocentní, ale nakonec jsem se z toho nějak dostal. Myslím, že to bylo O.K.“ (úsměv)