Bělorusko - Česko ONLINE, nadstavba ME v házené ŽIVĚ | iSport.cz

Po prohře se Španělskem čeká českou házenkářskou reprezentaci další důležité klání ve Skupině 1, tentokrát proti Bělorusku. I to do nadstavby ME vstoupilo porážkou, podlehlo Německu. Jak se bude vyvíjet souboj, který promluví do konečného umístění? Sledujte ONLINE na iSport.cz!