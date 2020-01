ME házená 2020 | Zkušený Horák našel v Bělorusku kamaráda. Lička vyprávěl i o Maradonovi | iSport.cz

Tomáš Mrkva předvedl proti Španělům dobrý výkon, na výhru proti úřadujícím mistrům Evropy to ovšem nestačilo (archivní foto) • Profimedia.cz

PŘMO Z VÍDNĚ | Při své házenkářské pouti se Pavel Horák (37) dostal i do Běloruska. Poznal tam českého kamaráda, fotbalového trenéra Marcela Ličku. Poslouchal historky o Diegu Maradonovi, marketingové atrakci klubu z Brestu. V sobotu (16.00 ONLINE) se mnoha svým bývalým spoluhráčům postaví na EURO. „Samozřejmě je chci porazit. Byl bych naštvaný, kdybychom prohráli,“ říká spojka.

Podle Pavla Horáka jsou Bělorusové na srovnatelné úrovni s českým výběrem. „Dá se očekávat stejné utkání, jako jsme měli ve skupině se všemi třemi týmy,“ tvrdí šéf defenzivy. „Mají dobré hráče v kvalitních ligách, umí hrát házenou. Žádná snadná cesta k bodům tu už není,“ dodává.

Dvouletá štace v Meschkovu Brest mu docela chutnala. Vrátil se do Ligy mistrů, zahrál si mezinárodní SEHA ligu. „Taky jsem poznal Bělorusko,“ pousměje se. Na podmínky v zemi, kde pořád vládne diktatura prezidenta Alexandra Lukašenka, si ale vůbec nestěžuje.

„Lidé si možná mysleli, že tam hrajeme s jedním balonem a nemáme tejpy. Tak to není. Brest je normální profesionální klub. Žádný český se s ním momentálně nemůže rovnat,“ zdůrazňuje.

Vadilo mu snad jen dlouhé čekání na hranicích. Jinak žil normální život. „Nemám si na co stěžovat. S politikou jsem se ani nesetkal. Byl jsem připravený na nejhorší, a skončil jsem v normální evropské zemi,“ vrací se k „exotickému“ angažmá. Klub si přál, aby prodloužil kontrakt, ovšem volání bundesligového THW Kiel a českým koučem Filipem Jíchou bylo silnější. Logicky.

Působení v Brestu mu přineslo jedno nové přátelství. Seznámil se s Marcelem Ličkou, jenž se stal po odvolání Radoslava Látala hlavním koučem fotbalistů Dinama. Padli si do noty. „S ním jsem v kontaktu víc než s Bělorusy,“ přiznává. Ličkovi chodil fandit do hlediště, on se na oplátku objevoval v házenkářské hale. „Oba jsme tam byli bez rodin, tak jsme spolu trávili nejvíc času. Poznali jsme se až tam,“ popisuje rodák z Přerova.

Když po zisku historického titulu Lička nuceně skončil, Horák byl zaskočený. „Marcel pracoval výborně. Myslím, že nikdo nebyl rád, že odešel. Snažil se vše dělat pro hráče a pro svůj tým. Neměl to tam lehké, přesto si do toho nenechal mluvit. Několikrát vzdoroval vedení, nešel na ruku šéfovi. A to se mu stalo osudným,“ soudí.

Slavného Argentince Maradonu, jenž byl prezentován jako nový kouč mužstva, nepotkal. „Šlo jen o marketingový tah,“ měl jasno. „Naplnil se stadion, Maradonu přivezli v obrovském monster trucku. Zamával, přišel do kabiny za hráči a pak zase odcestoval věnovat se své trenérské kariéře.“