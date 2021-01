Kalamita Čechů před MS házenkářů: 15 nakažených! Odletí vůbec do Egypta?

Z reprezentace házenkářů zbylo pár dní před startem MS torzo. Nakažených je už devět hráčů plus šest členů realizačního týmu včetně trenérů a fyzioterapeutů! Vedení svazu dělá maximum pro to, aby se Česko vůbec mohlo šampionátu zúčastnit. Byť s obrovsky oslabeným kádrem a nejspíš bez nemocného kouče Daniela Kubeše. „Situace je vážná,“ přiznal svazový šéf Jaroslav Chvalný.

Světový šampionát v Egyptě startuje už příští středu. A není úplně jasné, jestli s českým výběrem, který paralyzují pozitivní testy na COVID-19. Každý den navíc se hodí, proto je v plánu posunutí odletu speciálu z úterý až na středu. Hned ve čtvrtek je na programu vstupní duel MS se Švédskem. „Hráči jsou odhodlaní jet za každou cenu,“ tvrdil trenér Jan Filip, jeden z pozitivních.

Z hotelu v Plzni se stalo izolované místo, polovina hráčů je zavřená na pokojích. Kouč Filip strávil na samotce už týden. Test měl pozitivní už 2. ledna, příznaky má minimální. „Naučil jsem se pracovat s aplikací ZOOM, jídlo dostáváme za dveře. Dokud budu pozitivní, z pokoje se nehnu,“ popsal karanténní trable. Do rozbitého kádru byli nově povoláni pivot Petr Šlachta z německého Aue a spojka Patrik Fulnek z Kopřivnice. Další nováčci nejspíš budou následovat.

Start opor Zdráhaly, Babáka či Petrovského v Egyptě je totiž krajně nejistý. Čekat se bude do poslední možné chvíle. Existuje i varianta, že se někteří hráči v případě negativních výsledků testů připojí k týmu později. Třeba až po prvním zápase, a to linkovým spojem. „Na sto procent věřím, že odletíme,“ prohlásil Chvalný. „Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko,“ dodal optimisticky.

V nejsilnější možné sestavě to však rozhodně nebude. Výsledky jdou nyní stranou. Primárně jde o to, aby se Česko nemuselo účasti na vrcholu sezony vzdát. Aktuálně vede „funkční“ zbytek mužstva dvojice Pavel Pauza (kouč juniorské reprezentace) – Petr Štochl (trenér brankářů).

Na začátku ledna už byly odloženy obě utkání kvalifikace ME proti Faerským ostrovům. Dnes se mělo hrát v Plzni. „Na Faerech to eskalovalo,“ vrátil se šéf reprezentačního úseku Daniel Čurda o pár dní nazpět, kdy začali nakažení přibývat. „Děláme absolutní maximum, abychom na mistrovství startovali. Kluci mají neuvěřitelný přístup. Vybojovali si to, chtějí tam být,“ dodal.

Včera si zatrénovalo osm borců, kteří jsou negativní a nákazou už prošli. Další čtyři hráči, co dosud nemoc neměli, jsou preventivně izolováni. Nejspíš budou až do odletu bez tréninku. „Chceme je ochránit,“ podotkl Filip, podle něhož byl nejvíce zasažen post pivota. Výrazně oslabení budou na MS i Švédové, ovšem Česko je na tom podle dostupných informací momentálně nejhůř. „Nemůžeme teď oznámit nominaci, když za hodinu to může být jinak. Kdo bude sedět v letadle, ten poletí,“ pronesl s lehkým úsměvem kouč.

Pořadatelé chtějí naplnit haly alespoň ze dvaceti procent, za což sklízí kritiku celého světa. Nelíbí se to ani špičkovým házenkářům v čele s Dánem Mikkelem Hansenem. Připojila se také česká strana. „Nechápu to, neumím si to představit,“ kroutil hlavou Čurda. „Částečně tomu rozumím, ten turnaj měl být výkladní skříň. Ale odmítám to jako nezodpovědný hazard. Může to dopadnout dobře nebo katastrofou. Jako pořadatel bych si to nelajsnul. Je s podivem, že to někdo udělal,“ doplnil Chvalný.

Není vyloučeno, že na místě nakonec bude vše jinak. Tlak, aby se hrálo bez diváků, je velký.