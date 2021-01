COVID mezi házenkáři. Kvalifikační duely s Faerskými ostrovy odloženy

Tým zasáhl koronavirus už před odletem. Kvůli covidu-19 nemohli odcestovat oba trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem a pozitivní nález měl i jeden nejmenovaný hráč. Z preventivních důvodů zůstalo doma i pět dalších házenkářů včetně kapitána Ondřeje Zdráhaly.

Faerská hygiena odhalila další případy - šest mezi hráči a dva v realizačním týmu. Podle českého svazu se tak stalo za podivných okolností. "Ve čtvrt na jednu ráno nás telefonicky kontaktovala místní hygiena, která mi nahlásila jména pozitivně testovaných. Do teď ale nemáme písemné doklady o pozitivních testech," řekl svazovému webu manažer reprezentace Adam Štegl.

"Vzali jsme s sebou na Faerské ostrovy pouze ty hráče, kteří měli negativní test 2. i 4. ledna. Situaci jsme konzultovali i s EHF. Bylo nám řečeno, že s sebou musíme mít negativní testy ze 4. ledna. V letištní hale po příletu na Faerské ostrovy nás otestovali PCR testem, nikdo si od nás ale nepřebral výsledky našich testů z České republiky. Odcestovali jsme na hotel, kde jsme měli speciální režim," líčil Štegl.

Mužstvo z rozhodnutí faerské hygieny muselo do izolace a EHF poté zápas odložila. Stejně později postupovala i u sobotní odvety v Plzni. "Ve svém rozhodnutí zástupci EHF uvedli, že zvážili všechny aspekty současné situace a především vzali v potaz riziko šíření covidu mezi hráči a dalšími osobami zabezpečujícími utkání. Proto se rozhodli odložit také sobotní utkání. Uskutečnění tohoto zápasu by podle EHF především českému týmu způsobilo velmi tíživou situaci a přineslo by otázky nad sportovní hodnotou takového utkání za těchto okolností," uvedl český svaz.

Tým se nyní za přísných hygienických podmínek vrací do Čech. Po příletu celé mužstvo ihned podstoupí další testy a všichni hráči budou v Plzni izolováni na vlastních jednolůžkových pokojích.

Příští úterý národní tým odcestuje na mistrovství světa do Egypta, kde nastoupí k prvnímu duelu 14. ledna proti Švédsku. V základní skupině změří síly také s domácím celkem a Chile. Vzhledem ke koronavirové pandemii mohli trenéři zařadit do širší nominace na šampionát nezvykle 35 hráčů, z nichž mohou vybírat. V Plzni se chystalo 21 hráčů, k dispozici tak zůstává další čtrnáctka, která nepřišla do kontaktu s aktuálním týmem.

"Poměrně reálnou se jeví varianta, že až do odletu do Egypta bude celý tým zůstávat v izolaci na jednolůžkových pokojích. I za cenu, že už nebude společně trénovat až do samotného odletu," řekl Štegl.

Zápas s Faerskými ostrovy byl odložen už podruhé. Český celek měl dvojutkáním s outsiderem vstoupit do kvalifikace na začátku listopadu, duely ale byly kvůli koronavirové situaci v zemi odloženy. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině jsou Rusko a Ukrajina, s nimiž se tým utká na jaře.

Čeští házenkáři jsou dalším sportovním týmem, který měl na Faerských ostrovech kvůli koronaviru problémy. V srpnu tam nemohli odehrát fotbalisté Slovanu Bratislava utkání 1. předkola Ligy mistrů a UEFA poté zápas zkontumovala ve prospěch domácího Klaksvíku. Vedení slovenského šampiona si na postup Faeřanů stěžovalo a tvrdilo, že duel byl poprvé odložen, i když všichni členové výpravy měli negativní testy. Na ostrovy následně přicestoval náhradní výběr, u kterého se objevil jeden případ nákazy. Slovan se proti kontumaci neúspěšně odvolal.