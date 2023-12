Rána pro Češky! Na MS přišly o hvězdu v prvním zápase: Musíme se semknout

České reprezentantky to umí rozjet • Instagram

Stalo se to, čeho se každý obával. Reprezentantka Kamila Kordovská (25) na mistrovství světa házenkářek v Dánsku dohrála. Její zranění lokte ze čtvrtečního duelu s Kongem (32:22) se ukázalo jako vážné, z turnaje letí domů. Náhradu v tuhle chvíli trenéři povolávat nebudou. „Pro tým je to velká ztráta. Kamča je stěžejní hráčka nejen v obraně, ale i co se týká atmosféry,“ reagovala smutně opora Markéta Jeřábková.