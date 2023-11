Jasná výhra, ale také ztráty. Opora jela do nemocnice, Češky to zasáhlo

Hladké povinné vítězství, ale k tomu velká rána. České házenkářky v prvním utkání na MS v Dánsku proti Kongu (32:22) přišly o zkušenou Kamilu Kordovskou (25). Spojka francouzského Handball Plan-de-Cuques z předměstí Marseille zůstala ve 29. minutě za stavu 19:10 bezvládně ležet na palubovce a ze hřiště ji museli odvézt na nosítkách. Poranila si loket, nevypadalo to vůbec hezky. „Na někoho to mohlo trošku dopadnout,“ uvedla k nervóznějšímu druhému poločasu spojka Charlotte Cholevová, autorka jedenácti branek.

Spoluhráčky v Areně Nord ve Fredrikshavnu zaraženě seděly na střídačce a nepřítomně koukaly před sebe či do země. Pár minut se nehrálo, do akce šla lékařská služba. Pro Kordovskou zápas skončil a hned na startu dost možná celé mistrovství.

Trenér Bent Dahl si vzal okamžitě oddechový čas, při kterém zbylé hráčky uklidňoval a burcoval. „Hrajme ještě líp, bojujme a vyhrajme. Pro Kamilu,“ vyprávěl v hloučku anglicky.

Odchovankyně pražské Slavie má v pondělí oslavit šestadvacáté narozeniny, moc veselá párty to však nejspíš nebude. Ještě během jednostranného duelu, v němž střelecky zářily Charlotte Cholevová (11/2) a Markéta Jeřábková (7/1), odjela do nemocnice na vyšetření.

„Některé hráčky tato událost ovlivnila,“ připustil kouč Dahl. „Teď nemám žádné informace, ale doufám, že to nebude tak vážné, jak to vypadalo. Zítra budeme vědět víc,“ přál si.

A aby ztrát nebylo málo, na začátku druhé půle odkulhala s bolavou nohou na lavičku Veronika Malá (do té doby tři góly), klíčová hráčka družstva. Za tvrdý faul na brankovišti na devětadvacetiletou bundesligovou šampionku obdržela Hermida Chanaelle Makoualaová červenou kartu. Do hry už se česká křídelnice z Bietigheimu nevrátila. „Kdyby to bylo nutné, hrát by mohla. Ale v tu dobu už jsme vedli asi o deset gólů. Chtěli jsme ji pošetřit na další utkání,“ informoval Dahl.

Reprezentaci čeká druhý zápas v sobotu proti Argentině, s níž si to podle předpokladů rozdá o druhé místo ve skupině, kde je jasným favoritem Nizozemsko.

Česko - Kongo 32:22 (19:11)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Stříšková, Kordovská, Šustáčková 2, Desortová, Stellnerová, Kuxová 1, J. Franková 1, A. Franková, Zachová 2, Kovářová 2, Jeřábková 7/1, Malá 3, Jestříbková 3, Cholevová 11/2.

Nejvíce branek Konga: Ngombeleová 9. Rozhodčí: Bolic, Hurich (oba Rak.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/2. Vyloučení: 4:5. ČK: 32. Makoualaová (Kongo). Diváci: 200.