Postupové kalkulace? Neřeším je, chci výhru s Brazílií, velí hvězda Češek

Stíhací jízda českých házenkářek za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa se blíží rozuzlení. Nedělní souboj s Brazílií (14.15, živě ČT2) může tým přiblížit splnění snu – za určité konstelace by stačila i těsná porážka, na druhou stranu ani výhra ještě nedá stoprocentní jistotu. Češky budou čekat na výsledek posledního duelu osmifinálové skupiny. „Věřím, že když porazíme Brazílii, postoupíme. Doufám, že Nizozemsko zdolá Španělsko, a že to bude tak, jak to má být,“ říká Charlotte Cholevová.

Prohru s Nizozemskem už dávno hodily za hlavu, české házenkářky se pátečním dominantním výkonem v zápase proti Španělsku přiblížily senzačnímu postupu do čtvrtfinále mistrovství světa.

„Kdybychom nevyhrály, neměly bychom už ani šanci na postup. Bylo to zatím osudové utkání,“ vrací se Charlotte Cholevová k vítězství 30:22, na kterém měla lví podíl.

Autorka osmi branek teď stejně jako spoluhráčky vyhlíží závěrečný zápas v osmifinálové skupině proti Brazílii.

„Cítím velké natěšení, je to další soupeř, který nás může velmi prověřit. Myslím, že je to hratelnější protivník než Španělsko, které jsme dokázaly porazit. Máme velkou naději. Věřím, že předvedeme minimálně stejný výkon jako v pátek,“ řekla jednadvacetiletá spojka francouzského Brestu.

Výkon ocenil i norský kouč Bent Dahl. „Za dobu mého působení u české reprezentace je to určitě zatím to nejlepší, co jsme předvedli. Ale také celkově pro mě osobně to byl možná jeden z nejlepších výkonů, u kterého jsem byl na lavičce. Nejen u českého týmu,“ prohlásil po triumfu.

Jenže přílišnou euforii teď musí krotit. Jeho celek může poslat od čtvrtfinále i těsná porážka od Brazílie, na druhou stranu mu nemusí stačit ani vítězství.

Pokud by totiž Španělky na závěr skupiny porazily dosud stoprocentní Nizozemsko o více než dvě nebo tři branky, při případné bodové rovnosti tří týmů by Češky kvůli nejhoršímu skóre ve vzájemných duelech skončily mimo postupová dvě místa.

„Musíme se znovu nastartovat. Není nic hotového, může se stát cokoliv. Jsme v lepší pozici, než jsme byli před zápasem se Španělskem. Ale zatím jsme nedosáhli ničeho jiného, než že jsme odehráli velmi dobrý zápas,“ řekl Dahl.

Zápas mezi vedoucím týmem tabulky Nizozemskem (8 bodů) a Španělskem (6) se bude hrát od 16.30. Češky, které jsou rovněž na šesti bodech, budou muset čekat na výsledek.

Hráčky pochopitelně mají v hlavách různé kalkulace, nezbývá však než předvést co nejlepší výkon na hřišti. A doufat...

„V týmu jsem párkrát zaslechla, jak se o tom mluví, táta mi taky něco říkal, ale já to neřeším. Chci vyhrát a ne řešit kalkulace po remíze nedejbože po porážce,“ vysvětlila Cholevová.

„Nizozemsko má větší šanci porazit Španělky, než my Brazilky. Doufám, že oba zápasy vyjdou v náš prospěch,“ usmála se aktuálně čtvrtá nejlepší střelkyně celého šampionátu.

V neděli půjde skutečně o hodně. Případné čtvrtfinále by svěřenky kouče Dahla odehrály v jeho rodném Norsku, navíc zřejmě proti jeho krajankám.

„Je to velmi dobrá motivace. Nejen pro mě, ale pro tým i pro celou zemi. Chtěli jsme dojít, co nejdál to půjde. Teď máme šanci a uvidíme v neděli,“ dodal Dahl.

Program osmifinálové skupiny IV

Neděle

12.00: Argentina-Ukrajina

14.15: ČESKO-Brazílie (živě ČT2)

16.30: Nizozemsko-Španělsko.