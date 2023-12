ONLINE: Česko - Brazílie. Házenkářky bojují o postup do čtvrtfinále MS

České házenkářky na MS porazily Španělsko a přiblížily se postupu do čtvrtfinále • Profimedia.cz

České házenkářky dnes od 14:15 proti Brazílii odehrají ve Fredrikshavenu závěrečný zápas v osmifinálové skupině na mistrovství světa. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla po pátečním vítězství nad Španělskem zvýšily šance na historicky druhý postup do čtvrtfinále, situaci ale nemají jen ve vlastních rukou. Účast ve vyřazovací fázi jim může vynést i těsná porážka, na druhou stranu jim nemusí stačit ani vítězství. I pokud by zápas s Brazilkami, světovými šampionkami z roku 2013, zvládly, musely by čekat na výsledek utkání mezi Nizozemskem a Španělskem se startem v 16:30. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.