Jeřábková před Francií: Asi něco umíme. Uděláme vše pro další zázrak

České házenkářky na MS porazily Španělsko a přiblížily se postupu do čtvrtfinále • Profimedia.cz

Den plný nejistoty, pak komplikovaná cesta z Dánska do Norska. Teď už jsou ale české házenkářky nažhavené na jeden z největších zápasů v současné éře. Tým kouče Benta Dahla vyzve ve čtvrtfinále mistrovství světa hvězdnou Francii (úterý 17.30, živě ČT sport), změří tak síly s olympijskými vítězkami. „Uděláme vše pro to, aby se stal další zázrak,“ hlásí nejlepší střelkyně celého šampionátu Markéta Jeřábková.

Závěr osmifinálové skupiny vyzněl v neděli ve prospěch českého týmu. I s pořádnou dávkou štěstí. Ani porážka o tři góly s Brazílií nevyřadila házenkářky ze hry, postup jim spadl do klína díky nejlepší vzájemné bilanci v minitabulce tří týmů. Klíčem byla vysoká výhra nad Španělskem.

„Asi nemusíme skrývat, že los stál dosud na naší straně. S výjimkou Holanďanek jsme neměly soupeře z top čtyřky. Španělky a Brazilky v tuto chvíli nepatří k top týmům na světě. Ale dokázaly jsme vzít zápasy do vlastních rukou, postup nebyla náhoda, asi i něco umíme, když jsme se dostaly až sem,“ vyprávěla spojka Markéta Jeřábková.

Současná opora dánského Ikastu je se 46 brankami nejlepší střelkyní mistrovství.

Také Charlotte Cholevová a Veronika Malá mají na kontě více branek než nejlepší Francouzka Chloé Valentiniová.

Nadcházející soupeřky českého týmu ovšem sázejí na daleko širší kádr, ve kterém není slabina. Důkazem je nedělní výhra nad domácím top favoritem Norskem (24:23). Zákrok brankářky Laury Glauserové osm sekund před koncem proti norské střele rozhodl o soupeřkách českého týmu pro čtvrtfinále.

„Pro mě to bylo překvapení. Čeká nás možná aktuálně nejlepší tým na světě. Bude to pro nás velká výzva,“ řekl na adresu obhájkyň stříbrných medailí reprezentační trenér Bent Dahl. „Francouzky nejsou slabé v žádné herní činnosti, naše holky ale vypadají správně emočně nastavené,“ pochvaloval si norský expert v českých službách.

Tým se přesunul z dánského Frederikshavnu do norského Trondheimu. Cesta se kvůli čekání na letadlo protáhla.

„Čas na spánek byl kratší, regenerace nebyla úplně ideální. Ale teď si všichni uvědomíme, že jsme ve čtvrtfinále, což nám dodá energii navíc. Cesta nebyla optimální, ale jsem přesvědčen, že to tým neovlivní,“ doufal Dahl.

Házenkářky v nedělním souboji už nehýřily takovou energií jako se Španělskem. „Ale v těchto chvílích rozhoduje hlava,“ řekla Jeřábková. „Chceme bojovat o nejvyšší mety. Pro českou házenou to není standardní, je to překvapení, ale jsme rády a šťastné za to, že jsme tady.“

Reprezentační výběr si poprvé v samostatné historii zahraje na jaře příštího roku olympijskou kvalifikaci. Češky zároveň mají velkou šanci vylepšit své maximum na světových šampionátech od rozdělení federace, kterým je osmé místo.

„Olympiáda je nejvíc, o co může sportovec zabojovat. Nemyslím, že by nám někdo před dvěma lety, když k týmu přišel Bent, věřil, že může být olympiáda 2024 v Paříži tak blízko,“ prohlásila Jeřábková.

Teď mají však hráčky v myšlenkách Francii, kterou vloni v dubnu senzačně porazily v domácím zápase evropské kvalifikace. „Hrát se dá s kýmkoliv, zkusíme zázrak,“ dodala odhodlaně Jeřábková.

Úterní čtvrtfinále MS

17.30: ČESKO -Francie

-Francie 20.30: Norsko-Nizozemsko

NEJ hvězdy Česka

Markéta Jeřábková (Midtjylland Ikast) - 72 střel/46 branek (64 %)

(Midtjylland Ikast) - 72 střel/46 branek (64 %) Charlotte Cholevová (Brest Bretagne) - 54 střel/35 branek (65 %)

(Brest Bretagne) - 54 střel/35 branek (65 %) Veronika Malá (Bietigheim) - 45 střel/35 branek (78 %)

NEJ hvězdy Francie

Chloé Valentiniová (Méty) - 34 střel/26 branek (76 %)

(Méty) - 34 střel/26 branek (76 %) Orlane Kanorová (Rapid Bukurešť) - 34 střel/24 branek (71 %)

(Rapid Bukurešť) - 34 střel/24 branek (71 %) Alicia Toublancová (Brest Bretagne) - 34 střel/21 branek (62 %)

Pozn.: Střelecké statistiky MS nejaktivnějších střelkyň obou soupeřů.