Češky věřily v sen, po naději náraz do zdi. Musíme se sebrat, burcují

Rychlý přesun z Dánska do norského Trondheimu a rovnýma nohama do souboje s jedním z nejlepších výběrů světa. České házenkářky se obhájkyň světového stříbra Francouzek v první půli vůbec nezalekly. Především díky výkonu tria nejproduktivnějších hráček Markéta Jeřábková, Charlotte Cholevová a Veronika Malá držely v úvodním dějství nadějný stav.

„Francouzky jsou světový tým, my jsme si byly vědomy jejich kvalit, ale věřily jsme si, že jsme schopny uhrát dobrý výsledek. V prvním poločase se nám to podařilo,“ hlásila česká brankářka Sabrina Novotná.

Pouze dvougólové manko svádělo k myšlenkám na senzaci. Jenže střelecký apetit českého celku ve druhé půli utlumila hrdinka předchozího zápasu s Norskem Laura Glauserová. Francouzská brána se rázem stala nedobytnou tvrzí a po pěti minutách druhé půle začalo skóre odpovídat předzápasovým předpokladům. „Všechna čest Lauře. Ve druhém poločase měla úspěšnost zákroků 70 %, na tom jsme ztroskotaly. Daly jsme jen šest gólů,“ krčila rameny Novotná.

Norský kouč Bent Dahl brzy vycítil, že je čas dát šanci hráčkám z lavičky. Oporám chyběly síly i kvůli komplikacím v přesunu z dánského Frederikshavnu. Koncovka utkání se tak dohrávala v relativním klidu – Francouzky si došly pro očekávaný postup do semifinále a Češky alespoň mohly pošetřit zbytky sil na zápasy o konečné umístění.

„Že jsme se dostaly do čtvrtfinále, je obrovský úspěch. Jsem za to moc ráda. Popereme se o umístění a následně taky o nejlepší vstup do kvalifikace o olympiádu,“ připomněla Novotná další výzvu českých házenkářek. Tažením na světovém šampionátu si vybojovaly možnost na jaře usilovat o olympijskou Paříž.

Na mistrovství světa budou Češky pokračovat v bojích o konečné páté až osmé místo. V pátek se střetnou s horším ze čtvrtfinálové dvojice Švédsko vs. Německo. „Jsme zklamané, smutné. I když jsme do zápasu šly v roli outsidera, věřily jsme, že se může stát náš sen. Hrály jsme za Česko a snažily jsme se o překvapení. Bohužel to nevyšlo. Musíme se sebrat, hrát dál. Budeme mít dva dny pauzy a pokusíme se o nejlepší umístnění na šampionátu,“ slíbila Markéta Šustáčková. Nejlépe byly Češky na mistrovství světa osmé (2017).

Z českých hráček se kromě úderného tria do střeleckých statistik výrazněji zapsala právě hráčka norského Molde Šustáčková. „Diváci nám přáli, abychom překvapily, bylo fajn tady hrát,“ přiznala Šustáčková po jednom z největších zápasů kariéry.

„Asi nikdo od nás nečekal, že bychom mohli vyhrát. Ale my jsme měli svá očekávání uvnitř týmu. Chtěli jsme předvést dobrý výkon, odehrát dobrý zápas. Musíme si přiznat, že ještě nejsme na úrovni Francie. Myslím, že tenhle výsledek nebude mít vliv na páteční zápas. Teď se musíme pokusit trochu dobít baterky a přichystat se asi na Německo, i když to samozřejmě záleží na výsledku čtvrtfinále,“ řekl kouč české reprezentace Dahl.