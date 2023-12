Házenkářky na MS skončily osmé. Zlato ve finále vybojovaly Francouzky

Češky zakončily šampionát s bilancí čtyř vítězství a pěti porážek. Závěr turnaje a vyřazovací boje jim nevyšly a čtyřikrát po sobě prohrály. Do čtvrtfinále mistrovství světa národní tým postoupil teprve podruhé v samostatné historii, osmé místo vybojoval i v roce 2017 pod vedením trenéra Jana Bašného.

Češky poprvé od rozdělení federace čeká olympijská kvalifikace. V dubnu se o účast na hrách v Paříži v jedné ze tří čtyřčlenných skupin utkají s Argentinou, Španělskem a vítězem duelu Německo - Nizozemsko. Na olympiádu se kvalifikují první dva týmy. Na všechny čtyři celky Dahlův výběr narazil na šampionátu.

Češky po páteční porážce od Německa v úvodu play off o páté až osmé místo vstupovaly do svého závěrečného duelu na šampionátu s cílem vylepšit dosavadní maximum v samostatné historii. Do sestavy se vrátila uzdravená Kovářová, naopak kvůli nemoci tentokrát vypadla Anna Franková.

Češky se v úvodu trápily v útoku a evropské šampionky z roku 2012 v osmé minutě odskočily do vedení 6:1. Trenér Dahl chvíli nato reagoval oddechovým časem a jeho svěřenky po sérii pěti branek a trefě Jeřábkové v 19. minutě srovnaly na 7:7. Černohorky, které v pátek podlehly Nizozemsku, pak ale do přestávky znovu získaly čtyřgólové vedení.

Po změně stran se národní tým několikrát mohl ve skóre přiblížit na tři branky, ale pokaždé selhal v útoku. Češkám tak proti bronzovým medailistkám z loňského Eura nevyšla odveta za play off světové kvalifikace z roku 2019, kdy jim o jeden gól utekl postup.

V závěru zápasu se aspoň dařilo náhradnici Stříškové, která na levém křídle vystřídala unavenou Malou a s pěti góly zaznamenala nejpovedenější zápas na šampionátu. Pětkrát se na české straně prosadily i Šustáčková s Jeřábkovou. Hlavní opora týmu dala v devíti zápasech na turnaji 63 branek a má prakticky jisté prvenství ve střelecké tabulce.

Zlatá radost Francouzek

Házenkářky Francie potřetí v historii vyhrály mistrovství světa. Úřadující olympijské vítězky v repríze posledního finále porazily obhájkyně zlata Norky 31:28 a navázaly na prvenství z let 2003 a 2017. Bronz podruhé za sebou získalo Dánsko, které před domácím publikem v Herningu udolalo Švédky 28:27. Česká spojka Markéta Jeřábková ovládla střeleckou tabulku turnaje.

Čtvrtfinálové přemožitelky českého týmu z Francie získaly ve finále nad mírným favoritem náskok na konci prvního poločasu a po změně stran jej udržely. Norky rekordní páté zlato na mistrovství světa nevybojovaly a nenavázaly na loňský triumf z evropského šampionátu.

Francouzky prošly šampionátem bez zaváhání, vyhrály všech devět zápasů. Norky zdolaly na turnaji i podruhé, předtím je porazily na závěr osmifinálové skupiny. Reprezentantky ze země galského kohouta, které ve čtvrtfinále porazily český celek 33:22, během první půle dnešního vyvrcholení šampionátu ztrácely dvě branky, ale před přestávkou se rozstřílely.

Norkám přestala fungovat obrana a jen za úvodních 30 minut inkasovaly 20 gólů, nejvíce na turnaji. Po změně stran favorizované Seveřanky před více než 12 tisíci diváků dotahovaly a před poslední desetiminutovkou se přiblížily na rozdíl jedné branky. Závěr ale zvládly mnohem lépe úřadující olympijské vítězky.

Norkám nepomohlo ani osm branek hvězdné Nory Mörkové. Pětkrát za severský tým skórovala Henny Reistadová a ve střelecké tabulce turnaje skončila s 52 góly na druhém místě za Jeřábkovou. Česká opora si v devíti duelech připsala 63 branek. Veronice Malé patří s 46 góly šestá pozice.

Bronzové medaile obhájily Dánky. Loňské vicemistryně Evropy zdolaly před domácím publikem před téměř 12 tisícovkami diváků v severském derby o třetí místo Švédky po dramatické koncovce 28:27.

Dánky získaly na světovém šampionátu bronz počtvrté, ve sbírce mají i titul z roku 1997 a dvě stříbra. Švédsko naopak na premiérový cenný kov z mistrovství světa stále čeká. V medaili reprezentantky neproměnily ani druhý pokus, čtvrté skončily i v roce 2017.

MS házenkářek v Herningu (Dánsko):

O 7. místo:

Česko - Černá Hora 24:28 (10:14)

Sestava a branky Česka: Kudláčková 1, Novotná - Stříšková 5, Šustáčková 5, Desortová 1, Stellnerová, Kuxová, J. Franková 3, Dresslerová, Zachová 1, Kovářová, Jeřábková 5/1, Malá 3, Jestříbková, Cholevová.

Nejvíce branek Černé Hory: Grbičová 7, Bulatovičová 5. Rozhodčí: Lovinová, Stancuová (obě Rum.). Sedmimetrové hody: 2/1 - 5/3. Vyloučení: 0:5. Diváci: 491.

Finále:

Francie - Norsko 31:28 (20:17)

Nejvíc branek: Horaceková 5/3, Grandveauová 5, Valentiniová a Kanorová obě 4 - Mörková 8/7, Oftedalová 6, Reistadová 5.

o 3. místo: Dánsko - Švédsko 28:27 ( 18:15)

o 5. místo: Německo - Nizozemsko 26:30 (7:16).

Konečné pořadí: 1. Francie, 2. Norsko, 3. Dánsko, 4. Švédsko, 5. Nizozemsko, 6. Německo, 7. Černá Hora, 8. Česko, 9. Brazílie, 10. Maďarsko, 11. Slovinsko, 12. Rumunsko, 13. Španělsko, 14. Chorvatsko, 15. Angola, 16. Polsko, 17. Japonsko, 18. Senegal, 19. Rakousko, 20. Argentina, 21. Srbsko, 22. Korea, 23. Ukrajina, 24. Kamerun, 25. Island, 26. Kongo, 27. Chile, 28. Čína, 29. Paraguay, 30. Kazachstán, 31. Írán, 32. Grónsko.