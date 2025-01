MS v házené ONLINE: Německo - Česko. Boj o postup ze skupiny

Čeští házenkáři hrají na mistrovství světa v posledním utkání skupiny A proti Německu, které je jasným favoritem. Češi si připsali z úvodních dvou zápasů dvě remízy a dnes si mohou dovolit i prohrát, protože i tak by postoupili (dál jdou první tři týmy skupiny). Situaci by ovšem zamotala případná remíza Polska se Švýcarskem. Pak by rozhodovalo skóre a vypadl by tým, který padl s Německem nejvýraznějším rozdílem. Duel začíná v 18:00 a ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.