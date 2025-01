MS v házené: Česko - Švýcarsko 17:17. Obranný val obstál, chyběla nápaditost

Češi byli na MS naposledy v roce 2015 a po dekádě sucha vstup do šampionátu dřel. Dlouho se nedokázali prosadit ze hry, protože čaroval švýcarský brankář a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů Nikola Portner. V jeden okamžik měl úspěšnost zákroků i přes šedesát procent. Na druhé straně Čechům svými projektily dělala potíže 206 centimetrů vysoká spojka Lenny Rubin.

Na české straně chyběl moment překvapení, svěřenci kouče Xaviera Sabatého často naráželi do zformované obrany soupeře. Trojice Rubin, Samuel Röthlisberger a Lukas Laube spolu totiž hraje i na klubové úrovni ve Stuttgartu a souhra byla znát.

Brankář Tomáš Mrkva ale taky přispěl svým uměním a český tým začal hru vyrovnávat. Od nepříznivého stavu 2:6 se národní mužstvo dostávalo ke Švýcarům blíž a blíž.

„Myslím, že to bylo velmi vyrovnané až do poslední chvíle. Byl to otevřený zápas. Velmi dobrý výkon obrany a Tomáše Mrkvy v bráně. Portner byl ale na druhé straně neuvěřitelný. On byl ten element, kvůli kterému jsme nevyhráli. Šampionát ale teprve začal. Musíme se připravit na Poláky,“ hodnotil po zápase trenér Sabaté, který pomohl uvážlivým střídáním.

Do hry šel debutant na MS Lukáš Mořkovský, který hru na střední spojce místo Tomáše Babáka oživil. S pěti brankami se taky stal nejlepším střelcem Česka. Hru směrem dopředu okysličil benjamínek v národním dresu Dominik Skopár. Osmnáctileté křídlo z Plzně vlétlo do druhé půle a pomohlo k remíze třemi trefami.

„Chtěli jsme zvítězit. Je to zklamání, ale aspoň máme bod, protože většinu zápasu jsme prohrávali. Navíc fantasticky chytal Portner. Pro některé z nás to byl první zápas na takové úrovni. Jsem šťastný, že dostávám prostor. Po prvním gólu ze mě spadla nervozita, pak už se mi hrálo, řekněme, na pohodu,“ řekl po utkání Skopár.

Absence zraněných spojek Matěje Klímy a sourozenců Patzelových v mezihře a tvorbě šancí byla v prvním utkání na turnaji vidět, ale to se do jisté míry čekalo. Češi budou muset urvat případný postup do další fáze turnaje bojovností.

V defenzivě je na čem stavět, byť se nepodařilo pokrýt největší švýcarskou hrozbu. Rubin Mrkvovi nasázel osm kousků, což je při tak nízkém skóre velká porce.

Reprezentanti se tak o první výhru na MS poprvé od 22. ledna 2015 pokusí už v pátek proti Polsku. Hned čtyři čeští reprezentanti právě v Polsku působí (Piroch, Hrdlička, Režnický a Mořkovský). Trenér Sabaté navíc na klubové úrovni trénuje od roku 2018 Wislu Plock. Bude to proti našim severovýchodním sousedům výhoda?

Mistrovství světa házenkářů:

Skupina A (Herning):

Česko - Švýcarsko 17:17 (7:8)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Hrstka 2/1, Skopár 3, Piroch 1, Štěrba, Kašpárek 2, Reichl, Babák, Havran 1, Solák 2, Mořkovský 5, Bláha, Zeman, Režnický, Blecha 1.

Nejvíce branek Švýcarska: Rubin 8, Aellen a S. Zehnder oba 2. Rozhodčí: Grillo, Lenci (oba Arg.). Sedmimetrové hody: 1/1 - 2/2. Vyloučení: 3:2. Diváci: 2091.