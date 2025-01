Čechy čeká Itálie. Mají rychlá křídla a v bráně emotivního skokana, říká Galia

Skoro přesně před osmnácti lety Češi odehráli svůj poslední zápas hlavní fáze MS v házené. Tehdy parta kolem Filipa Jíchy odjela z Německa s nepořízenou. V Herningu ale nyní česká družina potká minimálně dva schůdné soupeře, s čímž by se už dalo pracovat. „S Itálií a Tuniskem budeme chtít určitě bodovat. Pak se porveme o co nejlepší výsledek s Dánskem,“ řekl pivot Vít Reichl.

Postup do hlavní fáze MS po mnoha letech, jak se říká bojům po základních skupinách (chcete-li předkolech), zní jistě parádně. Je ale potřeba dodat, že formát šampionátu tomu nahrává. Z první fáze turnaje se pakovaly do Poreče jen poslední celky všech skupin, aby si zahrály o trofej útěchy – Prezidentský pohár. Přestože „evropská“ skupina Čechů byla extrémně vyrovnaná, cestování do Chorvatska by se rovnalo neúspěchu.

I když Češi ani jednou nevyhráli a v útoku to příliš neladí, postoupili. Dvě remízy se Švýcarskem a Polskem stačily. Do hlavní fáze si tak Češi odnesli bod za plichtu se Švýcary. Klíčový duel na svěřence Xaviera Sabatého čeká hned v úterý, kdy vyzvou Itálii.

„Podle výsledků je Itálie černým koněm skupiny. Jsou v laufu, což je určitě plus pro ně, ale my se budeme soustředit na nás. Chceme vyhrát. Obrana a brankář šlapou perfektně. Musíme se zaměřit na útok. Pořád tam máme mezery. Není to pro nás příjemné. Tady už ale není čas trénovat nějak intenzivně, snažíme se to vyladit hlavně takticky. Snad ofenziva půjde nahoru,“ komentoval dosavadní působení českého týmu na turnaji Reichl.

Úterní sok z Itálie není žádnou házenkářskou velmocí. Vždyť na MS byli dosud jedinkrát v roce 1997, ale počítat se s nimi musí. Ve skupině sice dostali nařezáno 20:39 od Dánska, ale porazili Tunisko i Alžírsko. O to je blížící se měření sil zrádnější. „Vůbec bych je nepodceňoval. V přípravě porazili Švýcarsko, v kvalifikaci na ME podlehli o gól Španělsku, i když vedli celý zápas. Hráli taky vyrovnané partie se Srby, kteří mají svou kvalitu,“ upozorňoval na neduhy podcenění prvního soka v nadstavbě trenér brankářů Martin Galia, který jako gólman právě v roce 2007 neúspěšnou hlavní fázi bez jediné výhry na MS zažil.

Utkání s Italy bude alfou a omegou dalších případných ambicí Čechů. Ze šestičlenné skupiny do čtvrtfinále postoupí jen dvě nejlepší družstva. Pochopitelně zůstávají favority Němci a Dánové, pokud by ale Češi přehráli Itálii a následně Tunisko, může v souboji s domácím Dánskem dojít na bitvu o vše. V ní by Česko bylo totálním outsiderem, ale pro řadu mladíků v čele s Dominikem Skopárem by se jednalo o nenahraditelnou zkušenost.

„Teď se musíme připravit na Italy. Jsou silní, i když pro mě osobně je to neznámá. Když jsme se připravovali na Poláky a Němce, tak je znala řada našich hráčů. Švýcaři vlastně taky, protože řada z nich hraje bundesligu. O Italech se neví nic. Budeme je proto mapovat a pracovat s videem,“ přiznal Galia.

Na střední spojce je dispečerem hry Simone Mengon, skvěle se na turnaji prezentuje také křídelník Leo Prantner, který nasázel už 18 gólů. Možná největší oporu však Itálie bude mít v bráně.

„Až jsem byl překvapen jejich rychlou hrou, mají šikovná křídla a velmi dobrého gólmana. Domenico Ebner jde do všeho naplno, dává do hry emoce. Je to takový skokan. Bude pro naše střelce nepříjemný,“ dodal Galia na adresu brankáře bundesligového Lipska před kláním, které je na programu v úterý od 18:00.

Program Čechů v hlavní fázi MS v dánském Herningu: