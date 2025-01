MS v házené ONLINE: Česko - Itálie. První duel v osmifinálové skupině

Český celek v neděli prohrál s Německem a z třetího místa v základní skupině postoupil do hlavní fáze. Do šestičlenné tabulky si přenesl bod za remízu se Švýcarskem a před dalšími třemi zápasy mu patří páté místo s tříbodovou ztrátou na vedoucí dvojici. Do čtvrtfinále projdou první dva celky, Sabatého výběr by tak k postupu potřeboval uspět ve všech třech duelech.

Češi postoupili na velké akci ze základní skupiny poprvé po nezdarech na posledních dvou evropských šampionátech. Na mistrovství světa, kde startují po dlouhých deseti letech, prošli z úvodní fáze poprvé od roku 2007. Italové jsou na velké akci poprvé od 11. místa na domácím Euru 1998.