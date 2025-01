Mrkva drtil olympijské vítěze. Konec Hrstky i kouče, zaujal náhradník

Začátek Čechům do karet nehrál. V čase 1:29 totiž inkasoval červenou kartu Tomáš Piroch. Spojka Wisly Plock v obraně loktem trefila do obličeje Mathiase Gidsela a Piroch dohrál. Reprezentace tak měla mít problémy na postu pravé spojky, ale solidně jej dokázali nahradit Matěj Havran nebo dvaadvacetiletý náhradník Martin Rakouský z Dukly Praha, který si odbyl debut v národním týmu. Dokonce proměnil dvě sedmičky a celkově dal tři branky. Přitom do dějiště šampionátu přicestoval až v pátek kvůli zranění Jakuba Štěrby.

„Před takovou kulisou to bylo vynikající. Zápas jsem si užil. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem nebyl nervózní. Jakmile jsem dal tu první sedmičku, tak to ze mě opadlo, pak už jsem si věřil. Je to pro mě obrovská zkušenost a motivace do další kariéry,“ řekl po utkání spokojený Rakouský.

Něco končí, něco jiného začíná. U debutu spojky Dukly se loučil po osmnácti letech s reprezentačním dresem Jakub Hrstka, který se zastavil na 158 zápasech, ve kterých nastřádal 501 branek. Levý křídelník bude na klubové úrovni dál pokračovat v Zubří, kam se vrátil z Německa. Reprezentační kapitolu ale uzavřel jedním gólem, kterým překonal zkušeného gólmana Jannicka Greena. I díky Hrstkově příspěvku tak Češi jako dosud jediní na turnaji udrželi prohru s Dánskem na jednociferném rozdílu. Zároveň favorita mistrovství nepustili přes třicet vstřelených branek.

„Co víc si přát? Přišlo dvanáct tisíc lidí, drželi jsme s Dány krok. Chtěl jsem si dát aspoň jednoho gólíka. Výsledek o šest je přijatelný,“ hodnotil Hrstka.

Třetím hrdinou zápasu z českého pohledu byl jednoznačně Tomáš Mrkva, který přiváděl Dány k šílenství v úvodních dvaceti minutách duelu. Dokonce vychytal favoritovi tři sedmičky v řadě. Z ochozů se tak začal ozývat i nesmělý pískot náročných dánských fanoušků. Mrkva se fantastickými zákroky přičinil, že se do kabin šlo za stavu 12:10 pro Dány.

Bránu favorita však zavřel i Emil Nielsen. Pořízek z Barcelony dovedl svůj tým loni v létě k olympijskému zlatu, byť mu během turnaje zemřel otec. Nielsen u národního týmu zůstal a zlato věnoval tatínkovi. V sobotu proti Čechům potvrdil, proč chytá v Barceloně a patří k nejlepším ve svém řemesle.

Celkově vzato Dánové předvedli profesorský výkon, který stačil na další výhru. Vepředu se činilo hvězdné duo Mathias Gidsel a Simon Pytlick. Dohromady nastřádali 16 branek. Česko prostě největším hvězdám Dánska nedopřálo odpočinek před čtvrtfinále.

„Byl to skvělý zápas. Jsem na hráče strašně pyšný. Dělali jsme jim opravdové problémy. Myslím si, že je to pro mnoho kluků důležitá zkušenost. Ne všichni naši hráči jsou zvyklí hrát v takové aréně,“ nechal se slyšet kouč Sabaté. Byl to pro něj stylový závěrečný zápas u lavičky českého týmu, než jej převezmou Daniel Kubeš a Michal Brůna. Sabaté se po zápase láskyplně loučil třeba s Tomášem Pirochem, kterého zná i z klubového angažmá.

„Je to pro mě emotivní. Bylo potěšením pracovat se všemi těmi kluky. Dneska ukázali to, co říkám pořád. Když do toho dáte všechno, můžete hrát dobře nebo špatně, ale musíte jim poděkovat a pogratulovat. Chci tím říct, že tenhle tým má velké srdce a jsem si jistý, že házená v Česku má velkou budoucnost,“ zakončil Sabaté.

Češi zakončili MS 2025 s bilancí jedné výhry, dvou remíz a tří porážek. Na šampionátu, na který se dostali po deseti letech, obsadí nejhůře 20. místo

Mistrovství světa házenkářů - osmifinálová skupina I (Herning):

Dánsko - Česko 28:22 (12:10)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Hrstka 1, Skopár, Piroch, Reichl 1, Babák 2, Josef, Havran 3, Solák 3, Rakouský 3/2, Mořkovský 3, Bláha 5, Zeman 1, Režnický, Blecha.

Nejvíce branek Dánska: Gidsel 10/1, Pytlick 6. Rozhodčí: Jovandič, Sekulič (oba Srb.). Sedmimetrové hody: 4/1 - 2/2. Vyloučení: 1:5. ČK: 2. Piroch. Diváci: 14.773.