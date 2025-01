Drsné dvojité K.O.! Mrkva dostal do hlavy, střely kolem uší jsou lákavé

Češi na MS házenkářů proti Itálii narazili a odešli s prohrou 18:25. Navíc po zhruba dvaceti minutách ztratili lídra v bráně Tomáše Mrkvu. Zápas nedochytal. Dvojčata Mengonova jej krátce po sobě svými střelami trefila do hlavy. Gólman německého Kielu se na chvíli ještě vrátil do brány, ale dál to nešlo. „Jsem přesvědčen, že na této reprezentační úrovni nikdo z hráčů nechce gólmana trefit. Ten prostor kolem hlavy se ale brankářům blbě zavírá a je lákavý pro střelce,“ hodnotil situaci bývalý špičkový brankář a reprezentant Petr Štochl.