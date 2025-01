Reklama na házenou: portugalský sen, výhra pro přítele. Německý gigant padl

Těžko by se hledala krásnější reklama na házenou. Portugalsko dokázalo v prodloužení čtvrtfinále MS udolat německého giganta 31:30 a poprvé v historii země si zahraje na velké mezinárodní akci o medaile. V semifinále vyzve Dánsko. Němcům nestačil k postupu ani famózní výkon brankáře Andrease Wolffa. Portugalci hráli rovněž pro svého kamaráda Alfreda Quintanu, který zemřel v roce 2021 na infarkt.

Psali jsme o tom, že Portugalci budou toto čtvrtfinále hrát i pro svého zesnulého kamaráda a spoluhráče Alfreda Quintanu, který tragicky zemřel při tréninku v únoru 2021, kdy prodělal infarkt.

Pro mnohé portugalské kluky z tohoto výběru býval mentorem. Kometa turnaje teprve devatenáctiletý Francisco Costa na Quintanu dojemně vzpomínal.

Portugalci jen potvrdili, proč na tomto šampionátu porazili Norsko a Španělsko. Proč remizovali s ofenzivním kolosem ze Švédska. Od začátku utkání byli lepší i proti Němcům a do kabin se šlo za stavu 13:9 pro outsidera z Pyrenejského poloostrova.

Outsiderem však Portugalci byli před utkáním jen kvůli menším zkušenostem a tradici, kterou má házená v Německu nebývalou. Výkony na turnaji Němci určitě nepřesvědčovali.

Famózní výkon německého brankáře

Jenže německá zarputilost je pověstná. Po pauze se některé opory zvedly. Zejména brankář Wolff a dispečer hry Juri Knorr předváděli spektakulární kousky, až se dokonce favorit zápasu dostal do vedení.

Portugalci svou horkokrevností pomohli. Klíčový pivot Luís Frade inkasoval červenou kartu, následně Martim Costa trefil Wolffa střelou do hlavy, což je v moderní házené ohodnoceno trestem na dvě minuty a následně dostal další trest asistent kouče Paula Pereiry.

Nutno dodat, že Němci hráli mnohdy zákeřně a na hranici fair play, když vyvíjeli tlak na sudí, chytali se za obličej, když nemuseli a našli bychom asi další aspekty atypických projevů. Vždyť naši severozápadní sousedi mají pověst spíše buldoků, kteří vše urvou precizností a houževnatostí. Bylo však patrné, jak moc chtějí postoupit.

Dvojnásobné přesilovky taky využili a šli poprvé v zápase do vedení. Jenže Portugalci si nechtěli nechat medailový sen uniknout, zvedli se a srovnali. Benjamínek Francisco Costa napálil za záda Wolffa v jednom z rohodujících okamžiků precizní sedmičku. Po základní hrací době to bylo 26:26.

Šlo se tedy do prodloužení, deset následujících minut mělo rozhodnout. Zatímco Martím a Francisco Costové udrželi nervy, Němci jako by se rozložili. Chyběly jim trefy hlavního kladivouna Renarse Uščinse. Lotyšský rodák v německých barvách zklamal, nebyl tak úderný, a to nakonec rozhodlo v klíčových momentech.

Němcům nepomohlo ani přes dvacet zákroků konkurenta Tomáše Mrkvy z branky bundesligového Kielu. Wolf čaroval, ale portugalská magie byla silnější. Zatímco Němci těžkou kousali vyřazení, Portugalci píšou novou kapitou své házenkářské historie.