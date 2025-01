Revoluce! Historický postup Brazílie, Nor málem trefil princeznu v hledišti

MS v házené mělo nalajnované tradiční favority. Dánsko, Francie či Německo? Jasně, postup bez problému odfajfkován. Pak už to ale skřípalo. Když se podíváme na složení čtvrtfinálových dvojic play off světového šampionátu, nenajdeme další severské giganty. Bez postupu zůstali nevýrazní Norové, ofenzivně ladění Švédové i další top bašta ze Španělska.

Norsko je největším zklamáním turnaje. Domácí média do výběru kouče Jonase Willeho tepou o sto šest. Aby ne, Norové padli s oběma kometami turnaje Brazílií a Portugalskem. Nepomohla jim ani závěrečná výhra nad Švédskem, která byla aspoň částečnou satisfakcí.

Úsměvná věc se přihodila norskému brankáři Torbjörnu Bergerudovi. Chytal skvěle a byl zvolen hvězdou zápasu. Ocenění mu předávala norská princezna Mette-Marit a brankář se jí omlouval, i když ona nevěděla za co. Bergerud totiž při jednom ze zákroků odpálil míč do hlediště, že málem manželku korunního prince Haakona trefil. Ta si ale incidentu nevšimla. Tenhle příběh je ale primárně o těch, kteří Nory přemohli a postoupili dál.

Poprvé v dějinách MS totiž postoupili mezi osmičku nejlepších kromě Brazilců i Portugalci ze stejné skupiny na úkor výše zmíněných velikánů. A v Brazílii přirovnávají tento historický postup k fotbalu.

„Myslím, že tento výkon není snem jen pro brazilskou házenou, ale sahá dál. Sousedé z Argentiny i Chile nám k tomuto úspěchu gratulovali. Dokázali jsme, že se ve světě sportu může stát cokoliv. Stále rosteme,“ řekla jedna z brazilských hvězd Haniel Langaro.

Nejschůdnější los pro Portugalsko

Kanárci ale píšou historii taky společně s Egyptem. Faraoni už dávno nepatří mezi otloukánky a čtvrtfinále se jich tradičně týká už několik let. Byli v tom ale z neevropských celků sami. Poprvé od roku 1999 se však mezi osm vyvolených dostaly dva celky, které geograficky na starý kontinent nepatří.

Egypťané za sebou ve skupině pro změnu nechali renomovaný Island či čtvrtý tým olympiády v Paříži ze Slovinska.

Zatímco Egypt řádí díky pevné defenzivě, která nepustila jediného soupeře přes 25 vstřelených branek, Brazilcům kraluje brankářskými kouzly Rangel da Rosa. Od jeho výkonů se vše odvíjí dál.

„Je důležité, aby na MS postupovaly dál i neevropské celky. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Je totiž potřeba rozšířit házenou i do jiných regionů. Teď jsme to my a Brazílie. Myslím si, že do budoucna se přidá Argentina, která skládá dohromady novou generaci,“ řekl španělský kouč Egypta Juan Carlos Pastor.

A kudy vede cesta do semifinále? Papírově nejschůdnější los mají Portugalci, kteří změří síly s Německem. I tak je to síla, která na útočná kladiva ze západu Pyrenejského poloostrova čeká. Portugalsko však nebude bez šance. Vždyť na turnaji ještě nepadlo a porazilo Nory i Španěly.

Náročnější to budou mít obě neevropské vlaštovky. Egypt půjde na Francii a Brazílie na Dánsko. Upřímně? Kdyby alespoň jeden z nich postoupil do semifinále, byla by to prvotřídní senzace. Naposledy byl neevropský celek mezi čtyřmi nejlepšími na MS v roce 2015, kdy si v Kataru domácí poskládali armádu z naturalizovaných cizinců a dokráčeli pro stříbro.