Chyběl jeden gól. Házenkářky padly v Černé Hoře a na MS nepostoupily | iSport.cz

Českému týmu nevyšla odveta za vyřazení v play off kvalifikace o světový šampionát z roku 2011. Bašného celek bude poprvé po třech účastech za sebou chybět na velkém turnaji a na mistrovství světa nebude moci obhajovat předloňské osmé místo, což je jeho maximum.

"Není co říci. Jsem hrdý na hráčky, protože to, co předvedly v těch dvou zápasech, to byl výborný výkon. Nevyšlo to, holky jsou smutné, ale vyjde jim to určitě příště, protože na to mají. Tým má svoji sílu," uvedl Bašný pro házenkářský svaz.

Češky podobně jako v pátečním domácím duelu s mistryněmi Evropy z před sedmi let a stříbrnými olympijskými medailistkami ze stejného roku v úvodu prohrávaly. V dalším průběhu první půle ale opět srovnaly krok, držely se na dostřel a v přestávce šly do kabin jen s jednobrankovou ztrátou 11:12, která by jim stačila k postupu.

Čtyři minuty po změně stran hostující celek vyrovnal na 13:13 a vzápětí dokonce útočil na to, aby se dostal do vedení. Jenže Češkám se přestalo dařit v ofenzivě a domácí favoritky ve 40. minutě poprvé odskočily do tříbrankového vedení.

Nejlepší střelkyně utkání Jaukovičová o šest minut později uspěla ze sedmičky a Černohorky si vytvořily už čtyřgólový náskok. Český celek před bouřícím publikem v Nikšiči ale nesložil zbraně a v předposlední minutě z úniku snížila Malá na 23:24.

Takový stav by hostům stačil k nečekanému postupu. Jenže turečtí rozhodčí při následné černohorské akci vyloučili Kovářovou a Ramusovičová v přesilovce vstřelila rozhodující branku. Sudí gól uznali, i když se zdálo, že mohlo jít o prorážení. Češkám už k odpovědi nepomohl ani oddychový čas.

"Jsem hrozně smutný kvůli hráčkám, protože postup si určitě zasloužily. Potřebovali jsme být lepší ještě o jeden dva góly. O pár gólů jsme dneska lepší byli, ale...," uvedl Bašný.

"Rozhodl možná první poločas, pár neproměněných šancí, stejně tak v prvním zápase. Byli jsme na ně nachystaní dobře a měli jsme na to to uhrát," dodal Bašný.

Odvetné utkání play off kvalifikace o postup na MS 2019 házenkářek v Nikšiči:

Černá Hora - ČR 25:23 (12:11)

Sestava a branky ČR: Satrapová, Kudláčková - Adámková 2, Hrbková 1, Jeřábková 6, Knedlíková 2, Konečná 1, Kordovská 4, Kovářová 1, Kvášová 1, Malá 4, Marčíková, Mika, Stellnerová, Šustková 1, Zachová.

Nejvíce branek Černé Hory: Jaukovičová 10, Radičevičová 8. Rozhodčí: Erdogan, Özdeniz (oba Tur.). Sedmimetrové hody: 8/7 - 4/3. Vyloučení: 5:4. První zápas: 24:26, postoupila Černá Hora.