Čeští házenkáři a koronavirus: učení se synem i zákaz opustit město | iSport.cz

„Naše liga je prozatím pozastavená minimálně do 19. dubna. Pak se bude řešit, co dál. Vůbec si netroufám odhadovat, co přijde, ale spíš si osobně myslím, že liga bude ukončená,“ uvedl pro svazový web křídelník Marek Vančo, který hraje druhou německou ligu za Elbflorenz.

Podobně je na tom spojka Stanislav Kašpárek z maďarského Szegedu. „Soutěž je pozastavená na měsíc a potom se bude řešit, co bude dál. Liga mistrů se s největší pravděpodobností už odehrát nestihne, maďarská liga by se mohla stihnout dohrát. To ale vše záleží na tom, kdy se situace uklidní,“ konstatoval Kašpárek.

Podle nařízení nesmí opustit město. „Nemohl jsem se vrátit domů do Česka a dokonce nám zakázali vycestovat ze Szegedu, kde zatím ještě není ani jeden nakažený. Podepsali jsme dokumenty, podle kterých nesmíme opustit město. Navíc se my hráči nemůžeme mezi sebou navštěvovat,“ řekl.

„Bylo nám doporučeno nevycházet z domu, proto jsme udělali veliký nákup a poslední týden trávíme doma. Bydlím kousek od parku, takže chodím běhat a jinak na zahradě sám plním tréninkové plány, ať už jde o posilování nebo udržování kondice. Se spoluhráči všichni jako celý tým jdeme na preventivní testy, ale věříme, že to bude v pořádku,“ dodal Kašpárek.

Vanča překvapilo, že Němci přistupují k nákaze lehkovážněji než Češi. „S rodinou jsme zůstali v Německu, manželka chodí ještě normálně do práce. Situace se mění ze dne na den, ale jsme tady trochu pozadu oproti Česku. Je pro mě trochu šok, že Němci, kteří jsou pověstní disciplínou a důrazem na detail, dělají daleko menší opatření. Ale podle mě se stejně v dohledné době dostaneme do podobného stadia restrikcí jako v Čechách,“ mínil.

V kondici se udržuje spíš celkově. „Mám velkou výhodu, že hned u domu mám veliký park, kam chodím běhat. Ale jinak cvičím doma vše s vlastním tělem - posilování a stabilizační cviky. Takže udržet v kondici se dá, i když moc není na co konkrétního se připravovat. Člověk to spíš dělá z nějakého stereotypu, víc než dva dny bez pohybu nevydržím,“ podotkl.

Ligu zatím nezrušili ani v Polsku. „Přerušili ji minulý týden s tím, že se neví, kdy zase začne. V sobotu jsme se ještě připravovali na zápas Ligy mistrů s Veszprémem, který původně odložený nebyl, ale po našem tréninku vydala EHF zprávu o odložení Ligy mistrů a zápas se nakonec neodehrál,“ uvedl reprezentační kapitán Ondřej Zdráhala z Wisly Plock.

Během domácího režimu se mimo jiné učí se synem Eliášem. „Má zrušenou školu, takže trávíme spolu spoustu času a to je super. Ráno od čtvrt na deset máme společné vyučování a myslím, že už ho to taky začíná bavit. Možná se nakonec naučí i víc než ve škole,“ smál se Zdráhala.

„Jako hráči máme nařízení zůstat v Plocku, abychom případně mohli začít znovu trénovat a klub nás měl pod kontrolou. Kdybych odjel do Česka, už by mě pravděpodobně nepustili zpátky. Do Česka neodcestovala ani moje přítelkyně, která měla mít jako advokátka v Česku soud. Každý hráč máme vlastní tréninkové plány. Z velké posilovny v aréně si každý vzal domů vybavení, třeba i činky,“ řekl nejlepší český střelec lednového Eura.

Brankář Martin Galia naopak zůstal doma v Česku, kam se vždy z Górniku Zabrze vrací. V přípravě mu pomáhá manželka. „Už šest let pracuje jako trenérka fitboxu a flowin v ženském fitness centru v Karviné. Trenéra mám tak doma a o zábavu mám postaráno,“ řekl s úsměvem. „V osm ráno vstanu, vezmu si roušku a tak hodinku nebo hodinku a půl jezdím na kole. Pak si kolem domu zacvičím sérii svých klasických cviků,“ dodal.