Kubeš o potížích i platech v německé házené. Povede tým první bundesligy! | iSport.cz

Házená stojí, německé kluby přicházejí o velké peníze. Bundesligová sezona byla v úterý předčasně ukončena, což vyneslo Filipovi Jíchovi premiérový titul v roli hlavního kouče THW Kiel. Jeho kolega Daniel Kubeš to sleduje zpovzdálí, na konci února byl odvolán od druholigového Emsdettenu. Nové zajímavé angažmá už ale sehnal. „Zůstanu v Německu," naznačí trenér české reprezentace, podle něhož se mnozí hráči ve druhé lize dostávají do existenčních potíží.

Nejlepší házenkářská liga světa táhne masy lidí. Na příjmech od diváků jsou německé kluby závislé ještě víc než na televizních právech. Nedokončený ročník se projeví na rozpočtech pro další období. „Pro Kiel, na který chodí deset tisíc lidí, je to větší rána než pro někoho s dvoutisícovou halou,“ podotýká Daniel Kubeš, jenž od nové sezony povede tým z první bundesligy! „Oznámí se to příští týden,“ zůstává tajemný.

Utrpí bundesligové kluby vinou pandemie koronaviru velké ztráty?

„Každý to má jinak. Největší problém je výpadek příjmů ze vstupného. Házená je v Německu populární. Na druhém místě jsou televizní práva. Ta jsou důležitější pro první bundesligu. Ve druhé jsou ty částky minimální, nezajímavé. Co jsem zaslechl, příspěvky od sponzorů budou nižší, ale nemělo by to být tak tragické. Myslím, že většina klubů přežije.“

Co je teď potřeba?

„Aby se začala normálně nová sezona. Je nařízení, že se v Německu do jednatřicátého srpna nesmí pořádat hromadné akce. Pokud to rozjede od září a s diváky, bude to fajn. Lidé budou natěšení, zaplní haly. Věřím, že se to vrátí do normálu.“

Jak bude vyhodnocen letošní nedohraný ročník?

„Vezmou se získané body v sezoně, vydělí se počtem zápasů a vynásobí stem. Z toho vyjde koeficient, na jehož základě se určí pořadí. Kiel se stal mistrem, rozdělí se pohárové příčky. Nikdo nesestoupí, dva kluby naopak postoupí. Bundesliga bude mít od nové sezony dvacet týmů.“

Není to až moc?

„Každý zápas znamená vyšší příjem. Doteď bylo sedmnáct domácích utkání, pak bude devatenáct. Nejspíš se zruší Německý pohár, který má v Německu velkou váhu. Final Four se letos neuskutečnilo. Počítá se s tím, že ho příští rok odehrají ty čtyři celky, co do něj tuhle sezonu postoupily.“

Jak je to s hráči? Všude jim snížili platy?

„Ano, ve všech klubech. Platová hladina je různá. Dám příklad. Hráč Horák z Kielu vydělávává daleko víc než třeba hráč Mojžíš z Emsdettenu. Rozdíl v penězích, o které oba přijdou, je u Horáka daleko větší. Řeší se kurzarbeit. Hráči jsou doma, netrénují společně. Kdyby se hrálo bez diváků, je z bundesligy trapný produkt. Navíc by peníze z televizních práv nepokryly náklady. Ty částky se nedají srovnat s fotbalem. Chybí opravdu hlavně fanoušci. Myslím, že v létě se budou smlouvy v hodně klubech předělávat.“

Můžou někomu hrozit existenční potíže?

„Určitě. Hlavně mnozí hráči ve druhé lize nevydělávají tolik, aby se jich nedotklo, když jim vypadne taková částka. Mají problém vyjít do dalšího měsíce. Nejlepší druholigoví hráči můžou brát kolem 10 tisíc eur měsíčně. Ti nejhorší mají minimální mzdu kolem 1500 eur.“

Na konci února jste nuceně skončil v Emsdettenu. Vzalo vás to?

„Výsledky letos nebyly, vznikla nedůvěra ve vzájemnou spolupráci. Je nepříjemné, když musíte odejít, ale patří to k práci. Musíte to vzít tak, jak to přijde a v dalším angažmá to udělat lépe. Byla to moje první trenérská štace a fantastická zkušenost. Hodně jsem se toho naučil. Necítím křivdu vůči té organizaci. Byly to obtížné časy, hlavně z finančního hlediska. Ale prali jsme se s tím statečně.“

6 Skoro šest let vedl Daniel Kubeš německý TV Emsdetten ve druhé bundeslize. V únoru ve funkci skončil a čeká ho nové angažmá o patro výš.

Má vůbec význam se nyní věnovat národnímu týmu, který vedete s Janem Filipem?

„Bavíme se pravidelně, nicméně situace je strašně nepřehledná. Nedá se nic plánovat. Člověk neví vůbec nic. Jakmile se ukončí sezona v Německu, neumím si představit, že EHF (evropská federace) bude organizovat červnové mezistátní zápasy. Podle mě se úplně zruší anebo přesunou na podzim.“

Jak osobně prožíváte tuhle těžkou dobu?

„Je to úplně nová situace pro všechny lidi. Nikdo z nás to nezažil. Společnost se úplně zastavila. Mám pocit, že každý den je neděle. (úsměv) Člověk je doma, nedělá nic jako normálně. Všichni toho máme plné zuby. Do Česka jsem se ani nevracel, nechtěl jsem jít do karantény.“