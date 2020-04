Extraliga házenkářů byla ukončena. Bez titulu, nikdo nespadne | iSport.cz

Extraliga házenkářů byla předčasně ukončena a titul za ročník 2019/20 nebude udělen. Rozhodl o tom výkonný výbor Českého svazu házené po jednání s kluby. Z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupí, ani do ní nepostoupí za předpokladu, že se do příštího ročníku přihlásí stejní účastníci.

Soutěž byla kvůli pandemii koronaviru ukončena k 10. březnu, kdy se uskutečnil poslední zápas. Do skončení základní části zbývalo odehrát poslední z 22 kol, pak mělo následovat play off a boje o udržení. V čele soutěže byla v té době Plzeň, obhájce titulu měl už jisté vítězství v základní části vzhledem k tříbodovému náskoku na druhou Duklu Praha. Svaz na svém webu oznámil, že aktuální pořadí bude vyhlášeno pro marketingové potřeby klubů.

Druhým možným řešením situace bylo anulování celého ročníku, jak to svaz učinil již dříve v případě nižších soutěží. "Obě varianty však měly jedno společné, a to ukončit soutěž bez dohrání posledního kola základní části a bez dohrání play off a play out. Vzhledem k časové tísni už bylo zřejmé, že nebude možné odehrát 'nadstavbová' utkání, tím ztratilo logiku i dohrání posledního kola základní části," uvedl předseda soutěžní komise a člen exekutivy házenkářského svazu Petr Novák.

Konstatoval, že dohrání extraligy do konce soutěžního ročníku 30. června nebylo termínově možné. "A to i s ohledem na fakt, že není definitivně rozhodnuto o pokračování soutěží řízených (evropskou federací) EHF, například kvalifikace mistrovství světa mužů nebo čtvrtfinále a Final Four Challenge Cupu. Především akce reprezentace by musely být upřednostněny před naší extraligou," vysvětlil Novák.

Nebyla zatím vyřešena otázka nároků jednotlivých mužstev na účast v evropských pohárech, o tom se teprve bude jednat. "Exekutiva vezme při nominaci do soutěží EHF v potaz názor klubů, musí však rovněž vyčkat pokynů EHF k novému soutěžnímu ročníku," konstatoval Novák.

Mužskou extraligu postihl stejný osud jako interligu žen. Česko-slovenská soutěž byla ukončena dvě kola před koncem základní části už na konci března. Na rozdíl od slovenského svazu ještě česká strana definitivně nevyloučila možnost boje o titul v národním play off. Už dříve si svaz vyhradil čas na rozhodnutí do 15. dubna.