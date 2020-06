Úspěšný kouč Jícha: Já jsem byl alfa hráč, který trenéra nepotřebuje | iSport.cz

Filip Jícha byl přísný na sebe i kolegy jako hráč, a tahle vlastnost mu v trenérské kariéře zůstala • FOTO: Profimedia.cz První sezona, titul a trofej pro nejlepšího kouče bundesligy. Trenérská kariéra Filipa Jíchy (38) odstartovala famózně. „Svůj“ THW Kiel vrátil rodák ze Starého Plzence na německý trůn, byť sezona nebyla kvůli pandemii koronaviru dokončena. „Mohli jsme dosáhnout něčeho opravdu velkého,“ mrzí ho stopka Ligy mistrů i Německého poháru. O čem ještě mluvil?

O OCENĚNÍ „Hned v první sezoně v roli šéftrenéra jsem to nečekal. Je plno velkých kapacit, které toho za celý život nedosáhly. Navíc to vyhlašují manažeři a kolegové trenéři. O to více si toho ocenění vážím. Je to třešnička na dortu. Bez celé organizace Kielu bych to ale nedokázal."

O TRENÉRSTVÍ „Má hráčská kariéra byla v kategorii snové, ale už jsem ji dávno uzavřel a pustil se do nového projektu. To, že jsem mohl začít v klubu, který je obrovským pojmem, bylo velkým závazkem. A to, že jsme do házenkářského města vrátili titul, je pro mě to nejdůležitější."

O SVÉ CESTĚ „Je za tím obrovské množství práce. Bez hráčské zkušenosti bych nikdy nemohl dělat trenéra na této úrovni. Obojí na sebe navazuje. Zkušenost z absolutní špičky ledovce kariéry mi obrovsky pomáhá. Rozhodně nikdy nelze říci, že trenérské řemeslo umím. K tomu je třeba každodenní práce a neustálé sbírání nových podnětů. Jen tak můžete někoho vést a ovlivňovat. Jsem rád, že jsem dostal příležitost v týmu, ve kterém hráči často ani trenéra nepotřebují. S takovými je radost pracovat."

O TLAKU „Celou kariéru jsem ho zažíval a cítil jsem, že tlak veřejnosti a vášeň zase potřebuji. Trošku mi chyběl, když jsem měl volno. Mám od sebe neustále ta nejvyšší očekávání. Nevedu žádný plán B nebo C. Vždy jedu jen svou cestu A, kterou chci sdílet s hráči a spolupracovníky. Své chápání házené chci předávat dál. Moje hráčské úspěchy jsou pozitivně vnímány. Mít respekt u hráčů je pak pro mě mnohem jednodušší než pro někoho, kdo takovou kariéru neměl. Takže moje startovní čára je trošku posunutá dopředu. Na druhou stranu já jsem ale ten, kdo strašně nerad někomu připomíná minulost. Neříkám jim, že my jsme to hráli takhle. Žije se přítomností."

O SVÉM EGU „Byl jsem v tomto ohledu hodně nafoukaný. Byl jsem tak moc alfa hráč, který si myslel, že kouče nepotřebuje. Pro mě je největší zadostiučinění, když se mi daří hráče udržet na mé vlně a zároveň jim umožnit mít pocit, že mě nepotřebují. Nejvíc jsem oceňoval kouče, který to řídil, tvořil, ale pak se vždy stáhl a dovolil hráčům mít pocit, že je to jejich zásluha. Takový chci být i já. Zároveň nemám problém ve chvíli, kdy se nedaří, vést tým pevnou rukou."

O PŘÍSNOSTI „Jako hráč můžete být drsný, jako trenér je to více o politické korektnosti. Musíte si umět získat kluky na svou stranu. Nelze to rvát jako hráč, tak to nefunguje. Ale vyžaduji maximální disciplínu. Ta musí být u všech, každý úspěch se musí odpracovat. Nic vám nespadne do klína. Je to každodenní tvrdá práce. A to mě na tom baví."