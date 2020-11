Házenkář Zdráhala se na MS připraví doma. Jaká je jeho štace v Kataru?

V Kataru pobyl dva měsíce. Přesto si Ondřej Zdráhala (37) stihl zahrát třikrát finále - ligové a dvě pohárová. Na vítěznou trofej ovšem spojka Al Wakra a házenkářské reprezentace ani jednou nedosáhla. Z horkého emirátu se nyní vrací za rodinou do Česka, kde se bude chystat na světový šampionát v Egyptě. „Vybral jsem si dobrý klub,“ pochvaluje si exotické angažmá.

V katarské lize je Ondřej Zdráhala jako Evropan raritou. Mezi naturalizovanými Katařany, Brazilci, Tunisany či Kubánci vyniká jeho česká „vyčůranost“, schopnost přechytračit obranu utajenou ránou či důvtipnou přihrávkou. Na kapitánovu kreativitu bude sázet národní tým i na lednovém MS. Na něj se bude ostravský rodák chystat individuálně.

Za krátkou dobu v novém angažmá jste si zahrál tři finále. Jak je to možné?

„Od září jsme dohrávali minulý ročník ligy. Všechny mančafty ve stejné hale, jednokolově. Základní část jsme vyhráli, tím pádem jsme byli nasazeni rovnou do semifinále. V průběhu soutěže se hrál také Katar Cup. Přes Al Arabi jsme postoupili do finále, a tam jsme prohráli o dva góly s Al Duheil. Hned poté začal Emir Cup, což je významnější pohár. Ve finále jsme zase potkali Al Duheil a prohráli jsme znovu o dvě branky. Zase stříbrná.“

Třetí mi vychází na ligu…

„Přesně tak. V semifinále play off jsme narazili na Al Duheil. (úsměv) Porazili jsme ho o gól. Pak jsme prohráli o dva s Al Arabi. Tři finále jsou velký úspěch, ale bohužel z toho bylo třikrát stříbro.“

Jaký byl začátek angažmá?

„Přiletěl jsem deset dní před prvním ligovým zápasem. Vyšel jsem po týdnu z karantény a po dvou trénincích jsem šel do ostrého utkání s Al Arabi. Herní praxe chyběla, od března jsem nehrál. Ale byl jsem mile překvapen, házenou jsem nezapomněl. Hned jsem dal sedm gólů a na spoustu nahrál. Na to, že jsem kluky ani neznal, to bylo fakt dobré. Máme mladý tým, kromě mě třeba. (úsměv) Postupně jsme se zlepšovali.“

Země se víceméně uzavřela před světem. Pokud máte vstupní ID kartu, co se děje po příletu?

„Odvezou vás z letiště na odběrové místo. Tam udělají stěry a musíte si nainstalovat aplikaci Ehteraz. To je něco jako naše e-rouška. Zadáte číslo víza a teprve pak můžete pokračovat dál. Ve vnitřních prostorách kromě restaurací musíte mít roušku, změří vám teplotu. S menšími omezeními život funguje úplně normálně. Denní přírůstky nakažených jsou kolem dvou stovek osob. Nikdo si nedovolí nařízení porušovat, jsou za to velké pokuty. Tady se s tím moc nemazlí.“

Jak to vypadá v katarské metropoli, kde jste byl před pěti lety na MS? Pořád se staví o sto šest?

„Všechno roste. Když nesměl nikdo vycházet a pracovat, výjimku měli pouze stavební dělníci. Nesmělo se to zastavit. Kvůli mistrovství světa ve fotbale 2022 vyrostly nové stadiony. Přibyla spousta cest a čtvrtí, kde budou ubytováni fanoušci. Těsně před koronakrizí se otevřelo nádherné metro, které jezdí automaticky, bez řidičů. Je absolutně čisté, prostě neuvěřitelné.“

Kde bydlíte?

„Dostal jsem velký byt ve sportovním areálu Al Wakra. Na trénink to mám tři minuty pěšky. V tom centru bydlí víc hráčů. Občas jdu za nimi. Oni sice mluví anglicky, ale většinou to sklouzne samozřejmě do arabštiny. Tak tam sedím a čekám, až mi to někdo přeloží.“

V tak bohaté zemi asi platy házenkářům nesnižovali, co?

„Snižovali. Dokonce o padesát procent. Mně ne, ale místním klukům ano. Když jsme vyhráli semifinále s Al Arabi, prezident slíbil, že jim vše doplatí. Myslím, že už to udělal.“

Sezona v klubu vám skončila a můžete minimálně na dva měsíce domů. To je příjemné, co?

„Jsem rád, že jsem si vybral tento klub. Je tu k hráčům lidský přístup. Chápou, že chci vidět děti a přítelkyni. Nestihli jim vyřídit včas víza, takže se za mnou rodina nedostala. Už se na ně moc těším. Jinak to v Kataru chodí tak, že když se šejkovi hráč znelíbí, pošle ho domů. A nic s tím nenaděláte.“

Jak se budete udržovat ve formě? Šampionát v Egyptě startuje až v lednu.

„Individuálně. Nejlepší by samozřejmě bylo zůstat i s rodinou v Kataru. Ale ve svém věku jsem schopný se připravit i tak. Mezi Vánoci budeme mít s reprezentací soustředění, pak bude ještě prostor nějakých deset dní před mistrovstvím. Myslím, že to bude O. K.“