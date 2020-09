Zdráhala o misi v Kataru: Chtěl jsem exotiku, peníze jsou v pohodě

Na třetí pokus se vydal Ondřej Zdráhala (37) za dobrodružstvím do Kataru. Kapitán házenkářské reprezentace se upsal na rok klubu Al-Wakra z předměstí metropole Dauhá, děti musí prozatím nechat doma. „Bude to těžké,“ tuší spojka po přestupu z Wisly Plock. V Polsku nepadl do oka španělskému kouči, takže vzal nabídku z exotiky. I kvůli nové životní zkušenosti.

Zatrénoval si s KP Brno, aby dostal zpátky do ruky cit pro práci s míčem. Na konci září už má sázet góly v katarské lize. Zároveň pokračuje jeho kariéra v národním týmu, lednové mistrovství světa v Egyptě je však kvůli pandemii koronaviru v ohrožení.

„Měl to být nejlepší šampionát v historii, ale nevím. Bez diváků si to moc nedokážu představit,“ říká Ondřej Zdráhala, nejlepší střelec předloňského EURO v Chorvatsku. Nyní už se zabydluje v Kataru.

Původně jste chtěl vzít s sebou děti. Proč jste odletěl sám?

„Děti nakonec zůstaly v Česku. Začala škola, teď by to už ani nešlo. Kdybychom odletěli někdy na začátku srpna, bylo by to něco jiného. Mohly se v Kataru rozkoukat a říct, jestli tam chtějí být, nebo ne. Máme naplánováno, že za mnou koncem října přiletí na tři čtyři týdny na dovolenou. Výuku budou mít na dálku.“

Tvrdil jste, že angažmá přizpůsobíte rodině. Takže v úvahu připadalo hlavně Německo, kde jste dlouho působil, anebo setrvání v Polsku. Jenže vy jste zvolil Katar. Důvod?

„Chtěl jsem Německo, anebo exotiku. Což Katar splňuje. Ze dvou milionů obyvatel je jen tři sta tisíc Katařanů, zbytek patří mezi expaty. Jsou tam anglické i německé školy. Náš trenér je Tunisan, který žil dvacet let v Německu a za manželku má Němku. Známe se jako soupeři. Už tři roky mě chtěl do Kataru na turnaje, ale to v té době nebylo možné.“

V Dauhá jste byl před pěti lety na MS. Co si z metropole vybavíte?

„Moc času na prohlídku jsme neměli. Filip Jícha nás večer dvakrát nebo třikrát provedl starým městem. Znal to tam, protože dřív působil v Al-Ahlí. Bylo to hezké. Jinak si vzpomínám na prázdné hotely a halu, ke které se jelo pouští.“

Vyhovuje vám teplé počasí?

„Mám rád, když je všechno zelené. Což tady asi nehrozí. (úsměv) Teď je v Kataru ještě vedro, ale menší než v srpnu. Nejlepší měsíce jsou prý listopad a prosinec.“

Co víte o klubu Al-Wakra?

„Nepatří k těm úplně nejznámějším a největším. Přesto před dvěma lety vyhrál titul a i letos chce být nahoře. Nabídek z Kataru jsem měl víc, ale Wakru jsem si vybral kvůli trenérovi. Z Evropanů jsem v týmu jen já. Pak jeden výborný Alžířan plus Tunisané. Velká výhoda je, že se nemusí nikam daleko cestovat. Láká mě poznat jinou mentalitu. I to byl jeden z větších důvodů, proč jsem si vybral Katar. Bude to pro mě zajímavá zkouška, nová zkušenost.“

Jde o pohádkově bohatou zemi. Odpovídá tomu váš kontrakt?

„Je to v pohodě. (usmívá se) Ale jen kvůli penězům tam nejdu.“

V Plocku jste moc nehrával. Nebyla šance, že by se vaše pozice pod španělským koučem Xabim Sabatém změnila?

„Nebyla. Trenér si utváří mužstvo k obrazu svému. Zůstali tam jen tři Poláci, a to spíš proto, že museli. Jinak si bere svoje hráče různých národností. Nečekal jsem, že to tam tak může být, ale i z toho jsem se dokázal poučit.“