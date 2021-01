Zdráhala chce šéfovat házené! Cítím touhu po změně, říká kanonýr

Aktivní kariéru dohrává v Kataru. Brzy ji možná zabalí a příští sezonu už Ondřej Zdráhala sázet góly nebude. Má v plánu řídit českou házenou z pozice předsedy svazu. Na jinou funkci nemyslí. Jeho protikandidáty bude podle informací iSport.cz trojice Jan Schneider, Ilona Hapková a Dan Novotný.

Co vás vede ke kandidatuře?

„Stav české házené, kterou poslední roky intenzivně vnímám, rozdělenost celého hnutí a vize, že teď je ten správný čas pomoct i jinak, než jen mými hráčskými schopnostmi.“

Urychlily vaše rozhodnutí události posledních dní?

„O kandidatuře jsem uvažoval už před půl rokem, to ale ještě měly být volby v řádném termínu, což se po odstoupení vedení Českého svazu házené změnilo. Situace v posledních týdnech celé hnutí ještě více destabilizovala a rozdělila. Nechci to spojovat s nějakými konkrétními událostmi, ale spíš s tím, jaká panuje nálada v celém hnutí. Ale přiznávám, že události za poslední měsíc mé rozhodování v tomto směru významně urychlily.“

Jak chcete házenou povednout?

„Všichni musí pracovat na společném cíli. Chtěl bych zavést manažerské řízení. Každý pracovník bude mít jasně definovaný obsah práce, cíle, odpovědnosti a pravomoci. K tomu stabilizovat reprezentační týmy, abychom neustále zvyšovali jejich úroveň a díky tomu byli konkurenceschopní. Rád bych během dvou až čtyř let dostal házenou zpátky mezi nejpopulárnější sporty v Česku. S tím souvisí finance. Ty získáme díky popularitě, jak od sponzorů, tak od státu a dalších organizací. A v neposlední řadě jde o zvýšení zájmu o házenou u dětí, díky jasně cíleným projektům.“

Cítíte podporu?

„Má kandidatura dává smysl právě proto, že za sebou cítím podporu hnutí a touhu po změně. Odtud zároveň vyšel tlak na to, abych skutečně kandidoval. Nastal čas pomoct české házené i jinak, než jen mými hráčskými schopnostmi. Jdu do toho na sto procent.“

Znamená to, že ukončíte aktivní kariéru?

„Pokud budu zvolen, bude to nutně znamenat konec mé hráčské kariéry. Zároveň se nastartuje nový směr působení, ve kterém udělám vše proto, aby byl stejně úspěšný jako ten sportovní. Vše je o nastavení hlavy.“

Stěhoval byste se do Prahy, kdyby vás zvolili?

„Svaz sídlí v Praze. Stěhování je tedy jedna z velice reálných možností. I když se spousta věcí v dnešní době dá vyřešit distančně, jsem toho názoru, že pokud mají věci stoprocentně fungovat, je třeba být přítomen v místě dění. Pokud bych zvolen nebyl, nad jinou funkcí v Českém svazu házené v současné době neuvažuji. Velice pravděpodobně bych ještě rok, případně dva, hrál v zahraničí.“

Souhlasíte s rozhodnutím o neúčasti Česka na MS kvůli hromadě absencí?

„Naše neúčast je velkou ranou pro házenou a celý sport v Česku. Tomuto rozhodnutí předcházela spousta zásadních systémových chyb, které vedly k tomu, že se na šampionát neodjelo. Jako jednu z chyb vnímám přerušení soustředění na přelomu roku.“

Je správné, že byli odvoláni trenéři Daniel Kubeš a Jan Filip?

„Složitá otázka… Za mne je bez diskuze, že český národní tým za šest let pod vedením Filipa a Kubeše ušel obrovský kus cesty, dosáhl úspěchů. Systém hry byl přenesen z A-týmu do juniorské reprezentace. Do přípravy se zapojili mladí nadějní hráči, kteří jsou příslibem pro budoucnost. Systémově se změnilo mnoho věcí, které budou v budoucnu velkým přínosem.“

Kde se tedy stala chyba?

„Já jsem viděl zásadní problém v nedostatečném hierarchickém rozdělení rolí a odpovědnosti v realizačním týmu, to znamená vztah trenéři - manažer reprezentace a člen exekutivy, odpovědný za reprezentaci mužů. Exekutiva rozhodla, že plnou odpovědnost nesou trenéři. To je bohužel v této chvíli již nevratné, ale toto by mělo být pro novou exekutivu jedno z prvních témat k řešení.“

Národní tým dočasně převzal Rastislav Trtík. Správná volba?

„S volbou trenéra Trtíka v této situaci plně souhlasím. Je zkušený, s mnohaletou mezinárodní zkušeností, obrovskou energií a schopností hráče motivovat k výkonům. Zná českou ligu a také hráče ze zahraničí. Věřím, že i v tomto krátkém čase dokáže tým připravit tak, abychom postoupili na mistrovství Evropy.“

Není škoda zbavit se odborníků, jako jsou Kubeš a Filip?

„Jednoznačně to škoda je. Česká házená potřebuje kvalitní, odborně vzdělané a v zahraničí uznávané lidi.“

Je házenkářské hnutí roztříštěné?

„Ano, vnímám to tak. Je to dlouhodobý proces, jeho obrazem je aktuální stav. Zároveň to je jeden z důvodů, proč kandiduji. Jsem přesvědčen, že jsem schopný lidi spojit napříč celým hnutím. To, co mohu české házené na pozici prezidenta svazu nabídnout já, je férovost, otevřenost a schopnost spojit do týmu a vést ke společným cílům lidi, i přes jejich rozdílné názory.“

Jak dlouho ještě zůstanete v Kataru?

„S klubem jsem smluvně zavázán do konce května. O mém úmyslu kandidovat je informován, máme rozjednané možnosti řešení v závislosti na vývoji celé situace v souvislosti s volbou.“