Úmorný let, ale ME v házené už je doma. Jak se spí ve vládním speciálu?

Hodně náročné dny mají za sebou čeští házenkáři, kteří dnes nastoupí v kvalifikaci o ME na Farských ostrovech. Tam včera dorazili po zmáhajícím desetihodinovém letu vládním speciálem z Ukrajiny. Nicméně podle všeho by už měli mít zajištěný postup na ME ještě před zápasem!