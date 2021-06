Knedlíková: lepidlo na triumfy! Po velkém vítězství v LM musela do karantény

Chcete vyhrát Ligu mistrů? Pořiďte si Janu Knedlíkovou (31). Česká házenkářka v ní triumfovala počtvrté v řadě! Unikát. Po hattricku v dresu maďarského Györu vystoupala na klubový vrchol také s norským týmem Kristiansand Vipers. Ve finále s francouzským Brestem (34:28) se odchovankyně Slavie navíc blýskla šesti góly. „Až teď si začínám pořádně uvědomovat, co se stalo,“ líčila po úspěšném víkendu. Za „odměnu“ půjde s celým týmem na severu Evropy do karantény.

V Budapešti ovládly norské „zmije“ z Kristiansandu evropskou klubovou scénu. Včetně české legionářky Jany Knedlíkové, která má na Ligu mistrů patent. Kam přijde, tam zvedá nad hlavu nejcennější pohár. Možná by udělala i loni, jenže pandemie koronaviru soutěž předčasně ukončila.

Ani letos neproběhlo nic hladce. Překážky se kupily. „Jsem ohromně šťastná, protože ta cesta nebyla jednoduchá,“ ulevila si Knedlíková. „Některé týmy k nám dorazily s pozitivním nálezem, takže se nakonec ani hrát nemohlo. Po Novém roce dokonce došlo k pozastavení celého sportu v Norsku, museli jsme odehrát většinu utkání Ligy mistrů na hřišti soupeře nebo na neutrální půdě. Celá sezona byla jeden velký otazník,“ vracela se v čase.

To špatné už bylo za ní a za celým týmem Vipers. Norský šampion v semifinále LM vyřadil CSKA Moskva (33:30) a ve finále rozstřílel Brest Bretagne. Francouzky si o kolo dřív překvapivě poradily s obhájcem z Györu, bývalým působištěm českého křídla. „Moc si vážím toho, že jsem vyhrála už počtvrté. Celá soutěž je neskutečný zážitek,“ prohlásila dojatě po finále, v němž byla třetí nejlepší střelkyní.

Více branek nasázely jen její parťačka Henny Ella Restadová (12) a Ana Grosová z Brestu (8). „Každé Final Four má jiný příběh a průběh. To dělá každý zápas nezapomenutelným. Hrát v takové atmosféře, v takové aréně a za pozornosti tolika médií je úžasná zkušenost. V každém utkání se snažím pomoct co nejvíc. Jsem ráda, že letos to mohlo být rovnou šesti góly,“ těšilo českou hrdinku.

Klub překročil triumfem předsezonní cíl, jímž byl postup mezi elitní kvarteto v Lize mistrů. Jde o největší úspěch v historii Kristiansandu, který se v posledních letech usadil v evropské špičce. „Žije tím opravdu celé město,“ nastínila Knedlíková.

Jen ji trošku mrzelo, že kvůli přísným epidemiologickým opatřením nemohly oslavy propuknout úplně naplno. „Po návratu na hotel jsme si to užily v naší uzavřené bublině. Jinak to oslavit nejde. Po návratu do Norska čeká celý tým karanténa a ani po ní nebude možné žádné shromažďování,“ povzdechla si. „Na tom ale tolik nezáleží. My jsme si s holkama užily celou sezonu. Tento úspěch je ta největší odměna,“ usmála se s nadhledem.

V prosinci se Knedlíková zúčastní s českou reprezentací mistrovství Evropy ve Španělsku.