Rána pro házenkáře, brankář Galia přijde o EURO. A asi ukončí kariéru

Velká rána pro házenkářskou reprezentaci. Brankář Martin Galia (42) z Górniku Zabrze si o víkendu v polské lize urval koleno a čeká ho operace. Tím pádem přijde o lednové mistrovství Evropy na Slovensku a není vyloučeno, že to byl zároveň poslední zápas jeho bohaté kariéry. „Vazy jsou utržené,“ potvrdil Galia po pondělním podrobném vyšetření.

Gólmanský veterán, jeden z nejlepších českých hráčů posledních dvaceti let, se zranil v duelu se Stalem Mielec. Při vrcholu sezony tak bude jasnou jedničkou českého výběru Tomáš Mrkva. Galia však chce být blízko týmu, přímo v dějišti šampionátu. „Chtěl bych být alespoň na lavičce, jako jeden z asistentů trenéra. To ale ještě musím dořešit v klubu,“ řekl brankář, jemuž po sezoně končí v Zabrze kontrakt. Návratu na palubovky moc procent nedává.

„Kdyby mi bylo třicet, tak neváhám. Jednou to přijít muselo a najednou se to rozhodlo ráz na ráz. Ale pořád si nechávám vrátka otevřená. Uvidíme, jak to půjde, třeba se nakonec přece jen ještě vrátím,“ nevyloučil.