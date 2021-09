Jícha si ho vytáhl do házenkářského snu. Role dvojky je výzva, říká Mrkva

Bundesligový THW Kiel, pro Čechy místo zaslíbené. Trenér Filip Jícha otevřel do házenkářského ráje dveře krajanům. Už má pod sebou zkušenou spojku Pavla Horáka a od příští sezony také brankáře Tomáše Mrkvu (32). Jeho přestup z Bergischeru je menším šokem. „Kiel je to největší, co může být,“ vyznal se dvoumetrový rodák z Havířova a odchovanec Karviné.

Do týmu čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů a úřadujícího německého mistra míří český gólman. Tomáš Mrkva v předstihu podepsal dvouletý kontrakt s platností od příštího ročníku.

Ví, co ho u „zeber“ čeká. Má krýt záda vrstevníkovi Niklasi Landinovi, možná nejlepšímu hráči na planetě na svém postu. „Moje role bude úplně jiná, ale i v tom je to výzva. Když se dostanu do branky, musím fungovat okamžitě, aniž bych se dlouho rozkoukával,“ uvědomil si Mrkva.

Dán Landin, který vyhrál olympiádu, MS i ME, zůstane v Kielu jako jednička. Nový parťák dorazí z Bergischeru a trenér-krajan Filip Jícha mu určitě dá šanci. V házené není brána jen pro jednoho.

Mrkva působí v Německu už jedenáct let, od roku 2019 je oporou Bergischeru HC. V jeho dresu hraje třetí sezonu nejvyšší soutěž. Od dalšího léta ho čeká jiný házenkářský svět, ten nejvyšší level. Kiel je ikonické místo, jen pro vyvolené. Čechům prošlapal cestu Filip Jícha, jenž po úžasné hráčské kariéře sbírá tituly a uznání i jako kouč THW.

Do kádru si už dříve vybral bývalého spoluhráče z reprezentace Horáka – a nyní ukázal na Mrkvu. „Asi jako pro každého házenkáře je to pro mě to nejvíc, co může člověk v našem sportu dosáhnout. Při vší úctě k ostatním týmům, Kiel je to největší, co může být. Znamená to pro mě splněný dětský sen, asi jako pro každého, kdo kdy začínal hrát házenou,“ shrnul brankář.

Těším se i na jinou roli

V Bergischeru měl své jisté, tým na něj spoléhal. Na chladném a větrném severu Německa, kde je házená hlavní zábavou, bude v odlišné pozici. Landin je eso, rozený šampion. Mrkva to dobře ví a je s tím srovnaný.

„Hodně lidí se mě ptalo, jestli mě ta nabídka překvapila. Samozřejmě, když přijde nabídka z Kielu, tak to člověka překvapí,“ usmál se brankář, jenž nečekal, že na dohodu dojde tak brzy. Jednání se rozjela už na začátku srpna. Býval zvyklý, že svou budoucnost řešil později. Tohle však byla příjemná novinka.

Říct takovému gigantovi „NE“, to se v házené nenosí. „Kiel je Kiel. Když člověk v házenkářském světě řekne tohle jméno, každý zpozorní. Člověk je pořád v záři reflektorů a já se na novou zkušenost ohromně těším. Na klubové úrovni to pro mě bude určitě vrchol,“ uvedl český reprezentant. „Zatím jsme se dohodli na dvouleté smlouvě. Doufám, že se mi bude dařit a třeba tam zůstanu déle,“ přál si.

Pro Mrkvu to bude už pátá německá štace. Začínal v Hammu, pak šel do Göppingenu, posléze do Balingenu-Weilstettenu. První bundesligu okusil až v Bergischeru a odtud si ho vytáhl slovutný Kiel.

„Nechci říct, že to na mně v Bergischeru stálo, ale bylo důležité, abychom s kolegou podávali kvalitní výkony. Moje role se změní, ale já se na to těším a jsem připravený,“ ujistil. „Tomáš perfektně zapadá do našeho ideálního profilu,“ řekl generální ředitel mistra Viktor Szilagyi.