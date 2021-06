Všichni jsme házenkáři! Sport čeká revoluce, cílem je být TOP 4 v Česku

Česká házená vstupuje do nové éry, chce oprášit lehce zašlou slávu. Nově zvolený prezident svazu Ondřej Zdráhala představil v sídle Českého olympijského výboru vize do dalších let a rovněž originálně vysvětlil, proč jsou všichni házenkáři. „Házená byla populární sport, přivážela pravidelně medaile. To chceme vrátit,“ prohlásil.

Bývalý reprezentační kapitán Ondřej Zdráhala byl zvolen do funkce ještě v době, kdy působil v Kataru coby hráč. „Teď jsem měsíc zpátky a už jedeme naplno,“ řekl sedmatřicetiletý prezident Českého svazu házené. „Mým posláním je vzbudit hrdost v nás házenkářích a zvýšit sebevědomí. V současné době je ve většině kolektivních sportů hnutí rozdělené a v házené tomu není jinak. Tím pádem je mým cílem, abychom všichni táhli za jeden provaz.“

Házenou představil jako všestranný sport pro každého. „Je atraktivní, tvrdý a zároveň férový. Zajistí komplexní fyzický vývoj mládeže a rozvine kolektivní myšlení,“ uvedl Zdráhala. Nejlepší střelec EURO 2018 zároveň představil kampaň „Všichni jsme házenkáři“. „Bude zaměřena na to, aby házenou atraktivní formou prezentovala široké veřejnosti,“ řekl.

Rodíme se jako házenkáři

Dle jeho teorie se každý člověk rodí jako házenkář. „Hod, běh a skok jsou vlastně základní pohybové dovednosti. Když malé dítě nechce dudlík, tak ho vezme do ruky a zahodí ho pryč. Nekopne ho, ani neodpálí hokejkou,“ líčil.

„Když patnáctiletý kluk jede za svou milou, nechce probudit její rodiče, tak vezme kamínek a háže ho do okna. A později v domácnosti pak kolikrát lítají talíře,“ pobavil Zdráhala. „Opravdu, všichni jsme házenkáři. Na házené je krásné, že se uplatní všechny somatotypy.“

Proto by rád dostal tento sport mezi čtyři nejpopulárnější v Česku. „Ve světě a v Evropě je to většinou sport top 4, někde i číslo dva. V Maďarsku dokonce sport číslo jedna,“ zdůraznil.

Cílem i olympijské hry

„Chci popřát, aby se házená vrátila k tomu, co dřív znamenala. Aby se vrátila na olympijské hry, ať už v mužském nebo ženském podání,“ prohlásil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Uděláme pro to vše. Víme, že to není jen o mládeži, nebo jen o reprezentaci. Jsou to spojené nádoby,“ konstatoval Zdráhala.

Dalším z cílů je zatraktivnit házenou pro diváky a partnery. A rovněž rozšířit členskou základnu. „Potřebujeme více zapojit bývalé házenkáře do dění – ať už jako trenéry nebo jako funkcionáře v klubech. Mohou dětem přenést zkušenosti a způsobit to, že je házená bude bavit,“ upozornil prezident svazu.

Proto bude během prázdnin na koupalištích po celém Česku probíhat projekt Léto s házenou. „Bude to každý víkend v jednom kraji, možná ve dvou. Uskuteční se na koupalištích, kde ty děti budou, pokud bude hezké počasí a situace s covidem nám to dovolí,“ přiblížil Zdráhala. „Není to klasický házenkářský nábor, ale snaha znovu rozhýbat děti,“ dodal.