Mrkva o ME bez Galii i trnité cestě ze skupiny: Kiel je jako Real či Barca

Jeho pozice se po zranění Martina Galii změnila. Tomáš Mrkva (31) bude v lednu na evropském šampionátu v Bratislavě jasnou jedničkou házenkářské reprezentace. V létě se pak přesune z provinčního Bergischeru na životní štaci do mistrovského THW Kiel. „Přirovnal bych to ve fotbale k Barceloně, Realu Madrid, Manchesteru United,“ nachází příměr rodák z Karviné.

Německy šprechtí po jedenácti letech v první a druhé bundeslize jako česky. Prostě jako jeho máma, bývalá učitelka Goetheova jazyka. „Občas se přistihnu, že spíš zapomínám česká slovíčka,“ přiznává brankář Tomáš Mrkva dva měsíce před vrcholem sezony. Na ME na něj bude naložena velká zodpovědnost. Zraněný veterán Galia už za něj nezaskočí...

Jak jste reagoval na zprávu, že si váš parťák Martin Galia přetrhl vaz v koleni?

„Byl to šok. S Galošem tvoříme duo už pár let. Můžeme říct, že on je sportující důchodce. (úsměv) Dá se říct, že teď bude zodpovědnost ležet hlavně na mých ramenou. Ale už jsem dost zkušený na to, abych to zvládl. Jsou tu ještě dva mladí kluci, kteří mají taky kvalitu, a první mistrovství pro ně bude super zážitek.“

Galia bude s týmem v roli nehrajícího asistenta. Kvitujete to?

„Určitě. Brankáři potřebují svého kouče. Při vší úctě k trenérům, gólman vidí věci, které oni ne. Aspoň že tam bude Galoš takto. Bude to přínos.“

Často jste spolu diskutovali u lavičky, když se odvíjel útok na druhé straně. Zůstanete u tradice?

„Určitě. Člověk přijde na jiné myšlenky. Je to lepší než jenom stát v bráně a koukat. Taky se potřebuju někdy napít. (úsměv) Celou kariéru jsem zvyklý, že si člověk přijde ke střídačce pro pití, informace a někdy se i zasmát. Ale to jenom když se hraje nějaký benefiční zápas. Jinak musíte být samozřejmě připravený na další akci.“

A za kým budete chodit, za asistentem Galiou, anebo za druhým gólmanem?

„Za gólmanem. A když mi bude chtít Galoš něco říct anebo já jemu, určitě přijde dozadu k našemu klubíčku. Jako čertík bude fungovat trenér (Rastislav Trtík), to všichni víme. (úsměv) Nevím, jaký je Galoš na střídačce, v této pozici jsem ho ještě nezažil. Ale nemyslím, že by tam lítal jako čertík v krabičce.“

Nikdy se vám nestalo, že byste během „občerstvení“ dostal gól do prázdné brány?

„Naštěstí ještě ne. Ale párkrát už jsem se musel rychle vrátit. Samozřejmě musíte po očku sledovat, co se na hřišti děje. Člověk už rozpozná, jestli je vhodná situace na to jít se napít. Pokud se hraje rychlý střed, je to ošemetnější. Jestliže se hra uklidní a proběhne přípravná fáze, mám na to deset, patnáct vteřin. To bohatě stačí.“

Cesta ze skupiny bude trnitá

Na ME povede Česko hlavní kouč Rastislav Trtík. Pořád je tak emotivní?

„Trenéra znají snad všichni v Evropě... Ale myslím, že se s věkem trošku zklidnil. Zažil jsem ho před třinácti lety půl roku v Karviné. V dobrém smyslu je to pořád „blázen“, ale už menší. Hlavní je, že se nám i po výměně trenérů podařilo udržet dobrou atmosféru v mužstvu.“

Ve skupině máte dva obry, Španělsko a Švédsko. Dál jdou přitom jen dva nejlepší. Co s tím?

„Řekněme si na rovinu, že cesta je trnitá. Bude to asi těžší než obvykle. Ale v tomto případě se musí použít klišé, že se začíná od stavu 0:0. Třeba se nám zrovna ten jeden zápas povede. A k tomu porazíme i Bosnu. Stejná situace byla před mistrovstvím v Chorvatsku. Všichni nám prorokovali, že pojedeme po třech utkáních domů, a nakonec jsme skončili šestí. Je fakt, že tehdy postupovali ze skupiny tři. Se složenými zbraněmi tam ale určitě nepojedeme. Takové nastavení tady není.“

Hrát v Bratislavě je pro hráče i fanoušky skvělá věc, co?

„Hned po postupu jsem si říkal, že je to super. Věděl jsem, že Slováci budou v Košicích a nás určitě hodí do Bratislavy. Pokud nebude zase všechno zavřené kromě benzinek, které jsou v dnešní době taky spíš pro horních deset tisíc, přijede plno českých fanoušků. Budeme mít ve všech zápasech domácí atmosféru. Je to za rohem, výborná dostupnost po silnici i letadlem.“

Poražet ostatní bude taky zábava

Upřímně, máte už v hlavě budoucí angažmá ve slovutném Kielu?

„Ani ne. Už kdysi jsem měl podepsanou smlouvu nějaký pátek dopředu. I když nešlo samozřejmě o Kiel. Dokážu si to srovnat v hlavě. Mám jistotu do budoucna. Je to paráda, bomba. Strašně se na to těším. Ale teď pro mě existuje jen Bergischer, se kterým chci udělat před odchodem co nejlepší výsledek. Že bych si řekl: Kašlu na Bergischer? To není můj styl. Takhle jsem to nikdy nedělal. Pochopitelně jsou věci, které je potřeba plánovat dopředu. Třeba hledání bytu. Ale to nemusím řešit v hale. Ve dni volna na to občas s manželkou koukneme.“

Myslíte, že je za vaším angažováním primárně český kouč THW Filip Jícha?

„Nemyslím, že to byla vyloženě jeho práce. Muselo to být rozhodnutí víc lidí. Taky musím trošku umět chytat, aby mě vzali do Kielu, že? (úsměv) S Fildou jsem se samozřejmě bavil. Vysvětlil mi, co očekává od gólmana, který tam přijde.“

Nebudete mít problém s rolí dvojky za skvělým Niklasem Landinem Jacobsenem?

„Jsem s tím srozuměný. Kiel má tolik zápasů, že pozice stabilní dvojky je zhruba stejná, jako bych byl jednička v týmu, co hraje jenom ligu. Když se mi bude dařit, nikde není napsáno, že nemůžu mít odchytáno víc utkání než Niklas. Oba jsme tam od toho, abychom vyhrávali. Házená je kolektivní sport a každý musí přinést to svoje do mlýna, aby byl tým úspěšný. Takhle jsem nastavený.“

Co si vlastně myslíte o elitním dánském brankáři?

„Samozřejmě patří mezi nejlepší na světě. Člověk od něj může i něco pochytit. Určitě jsme odlišné typy. Asi by nebylo dobře, kdyby vzal klub stejného brankáře. Výhodou je i to, že trenérem gólmanů je Mattias Andersson, který má na chytání taky jiný pohled. Hrát v Kielu je dětský sen. Jsou kluby, které mají peníze a nakoupí hráče. Třeba Paříž nebo teď Kolstad. Ale pořád to není značka, není tam historie. Může se stát, že bude za dvacet let z Kolstadu věhlasný velkoklub, kde budou chtít všichni vytvořit tradici, která je v Kielu přes sto let. Nic většího není. Přirovnal bych to ve fotbale k Barceloně, Realu Madrid, Manchesteru United.“

Porazil jste vlastně někdy vašeho budoucího zaměstnavatele?

„Jednou se mi povedlo vyhrát v Kielu poločas. První a o gól. Nakonec jsme prohráli o deset. Jinak jsem vyhrál asi nad každým týmem v bundeslize. Na druhou stranu, porážet ostatní bude asi taky zábava.“ (smích)