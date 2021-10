Galia na operaci. Pak konec, nebo návrat? Okolí mě vidí zpátky

Udělal zákrok proti střele z pivota a v noze mu křuplo. Martin Galia hned věděl, že je to vážné. „Není to můj první problém s kolenem. Vyskočil mi pot na hlavě, dávali mi na hlavu led,“ vypráví gólmanská hvězda s odstupem pár dnů. Na operaci půjde příští týden v Polsku u klubového specialisty. Českou legendu už měl na stole dřív.

Vypadá to, že vážné zranění nesete statečně…

„V první chvíli se člověk lekne. Celé koleno se mi po dopadu na palubovku prohnulo, uvnitř škublo. Zpočátku je to vždycky panika. Za pár minut jsem už byl v pohodě. Ale věděl jsem, že mi sezona skončila. Beru to jako realitu. Kariéru mi to nezkazilo. Kdyby se mi to stalo ve dvaceti nebo v pětadvaceti, bylo by to horší. I tak je mi to samozřejmě líto. Možná mi to ukončilo kariéru v době, kdy už pár let přesluhuju.“

Martin Galia Narozen: 12. dubna 1979 (42 let) Výška: 189 cm Váha: 89 kg Pozice: brankář Současný klub: Górnik Zabrze (od roku 2016) Předchozí kluby: Karviná, Redbergslids, Göppingen, Lemgo, Grosswallstadt, St. Gallen

S koleny už jste si užil své, co?

„Obě mám po rekonstrukci. Po takových úrazech se většinou vracím po šesti měsících. Tohle levé koleno jsem měl před třemi lety operované, taky šlo o zkřížený vaz. Jsem na to zvyklý. Mám operovaný kotník, třísla, čištěný loket, zdrátované prsty…Zranění už bylo dost.“

Bolí vás teď něco?

„Žádné bolesti nemám. Jenom neohnu koleno, které je trošku nateklé a je v něm krev. Nenarovnám nohu. Čeká mě kryo rehabilitace, aby se krev do úterý vstřebala. Aby se do toho doktor lépe dostal a viděl vše, co potřebuje.“

Vnímáte podporu okolí?

„Píše mi strašně moc fanoušků, spoluhráčů, protihráčů. Spousta esemesek, vzkazů na Instagramu. Nad vodou mě drží i rodina. Všichni doma vědí, jak házenou miluju a nemám prý dělat ukvapené závěry. Až budu skákat a běhat, zase mě vidí v brance. Překvapilo mě, že si to myslí snad přes devadesát procent lidí. Chtějí, abych ještě hrál. Dává mi to sílu.“

Přesto se nyní přikláníte k tomu, že je to konec, že?

„Před operací to tak cítím. Ale nechávám si pootevřená vrátka. Kdyby rehabilitace probíhala dobře, uvažoval bych o návratu. Záleží, jak na tom budu a jestli o mě bude někde zájem. Třicátého června mi v Polsku končí smlouva.“

Jak vám to šlo do soboty na hřišti?

„Cítil jsem se velmi dobře. V Zabrze vychovávám už dva roky mladého brankáře, který se pomaličku dostával na úroveň, aby chytal víc než já. Takto jsme byli domluvení i s trenérem. Já jsem spíš nastupoval v době, kdy se vyrovnané zápasy lámaly. Po těch šesti utkáních jsem úspěšnost kolem čtyřiceti procent.“

Platí, že v lednu chcete jet na EURO jako asistent kouče Rastislava Trtíka?

„Doteď jsem byl hrající asistent, takže dává logiku, abych byl na EURO nehrající. Mluvil jsem o tom s trenérem Trtíkem i Ondrou Zdráhalou (předsedou svazu). Říkali, že by byli rádi, abych tam jel. Kluci jsou na mě zvyklí. Vím, jak přemýšlí, jakým způsobem mužstvo funguje. Jsem přece jen nejzkušenější hráč. Je jasné, že jedničkou bude Tomáš Mrkva, na dvojku se posune Šimon Mizera a o pozici trojky si to nejspíš rozdají spoluhráči z Plzně Filip Herejt a Karel Šmíd.“