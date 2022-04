Boj o MS s novým koučem. Taktika i detaily. Babák: Co řekne, dává smysl

Trenére, tak se ukažte! První dva ostré zápasy pro španělského experta Xaviera Sabatého a hned z toho může být postup na lednové MS v Polsku a v Německu. Ovšem brnkačka to nebude. V play off stojí proti českým házenkářům ostřelovač Kiril Lazarov a jeho Severní Makedonie. První bitvu uvidí ve středu Zlín (od 20.15 hodin), odveta je na programu v neděli ve Skopje. „Je to trenér nejvyšší kvality,“ říká spojka Tomáš Babák o nástupci Rastislava Trtíka.

Video, taktika, lpění na detailu, precizní práce s míčem. To je španělská házená, jejíž styl se nyní snaží aplikovat pětačtyřicetiletý kouč Xavier Sabaté na český národní tým. Před play off o MS stihl poznat hráče naživo jen ve dvou v březnových přátelácích se Srbskem v Zubří (výhra a prohra). Teď už se jede naostro. Jeho premiéru uvidí vyprodaná hala Novesta ve Zlíně.

Reprezentace je v přípravě od neděle. Ví, do čeho jde. Protivníka z Balkánu má za poslední roky načteného, jeho kádr se moc nemění. Na lednovém mistrovství Evropy v Maďarsku prohrála Severní Makedonie všechny tři zápasy ve skupině a vypadla. To jí ovšem scházela největší hvězda, čtyřicátník Kiril Lazarov z francouzského Nantes. Jde o jednoho z nejlepších střelců házenkářské historie, absolutní světovou superstar. Platí to pořád.

Navíc se na Čechy vždy uměl vytáhnout. Pokrýt Lazarova je půlka úspěchu. I na tom se v trénincích pracovalo. Bývalý parťák Filipa Jíchy z Barcelony má do Zlína dorazit jako hrající kouč. Jestli opravdu naskočí na palubovku a na jak dlouhý úsek, to se uvidí. Ať už s ním, či bez něj, Makedonci mají stejný cíl jako protivník: postup na světový šampionát. „Na EURO měli těžké soupeře. Je to velmi dobrý tým s hráči, kteří mají obrovské zkušenosti. Hrají v bundeslize, ve francouzské lize, v Lize mistrů,“ upozorňuje Sabaté. „Jsou dlouho pospolu. Budou to dva opravdu náročné zápasy a očekávám, že velmi těsné. Ale máme obrovskou motivaci,“ dodává.

Hráči za pochodu vstřebávají nové trenérské metody. Zvykají si na časté sezení na hotelu u videa, pitvání maličkostí. Hned od prvního dne vidí značné rozdíly mezi Sabatém a jeho českými předchůdci. „Dbá hodně na taktiku,“ potvrzuje Babák. „Maličkosti u něj rozhodují. Dřív jsme je ani neviděli, ale on ano. Ukáže nám je, rozebereme si to na videu. Co řekne, to dává smysl. Můžeme se od něj hodně naučit, každý trénink nám něco dá,“ doplňuje uznale.

S Makedonci měli tuzemští házenkáři dlouho špatné zkušenosti. Několikrát jim zatarasili cestu za úspěchem, ať už v kvalifikaci, či přímo na velkém turnaji. V posledních čtyřech letech se však bilance otočila, vítězí Češi. Černou můru odehnali. Teď to zkusí potvrdit v letošním play off. „Chystáme se poctivě. Všichni víme, jak naše kvalifikace v Makedonii často dopadly,“ připomíná Babák krachy na horké balkánské půdě, kde podléhají bouřlivé atmosféře i rozhodčí. Proto je důležité získat před odvetou co největší náskok.

Trenér čerpá z dosavadního pobytu v prostředí české házené převážně pozitivní vjemy. „Je pro mě potěšením pracovat s tímto mužstvem. Užívám si to. Máme výbornou kombinaci mladých a zkušených hráčů, kteří ty mladé učí. Atmosféra v týmu je úžasná,“ ujišťuje Sabaté, jenž souběžně trénuje polskou Wislu Plock. Tento týden ale věnuje své služby naplno Česku.

Nominace národního týmu na kvalifikační dvojutkání:

Brankáři: Mrkva (Bergischer, Něm.), Mizera (Zubří).

Levá křídla: Hrstka (DRHV 06, Něm.), Vančo (Elbflorenz 2006 – Něm.).

Levé spojky: Klíma (Lübeck-Schwartau, Něm.), Patzel (Karviná), Solák (Karviná).

Střední spojky: Babák (Bergischer, Něm.), Havran (Zubří), Mořkovský (Zubří), Březina (Dukla Praha).

Pravé spojky: Kašpárek (Meshkov Brest, Běl.), Mubenzem (Coburg, Něm.), Piroch (Créteil Handball, Fra.).

Pravá křídla: Číp (Baia Mare, Rum.), Choleva (Frýdek-Místek).

Pivoti: Franc (Karviná), Petrovský (Nettelstedt-Lübbecke, Něm.), Režnický (Plzeň), Užek (Karviná), Zeman (VfL Gummersbach, Něm.).