Zklamaný Trtík chtěl pokračovat: Španěl? Fanoušci hokeje si oddechli

I když byl k reprezentaci instalován původně jako dočasný trenér, práce s perspektivním mužstvem Rastislava Trtíka chytla - a nebyla neúspěšná. I proto po ME doufal, že do něj nový šéf svazu a jeho bývalý svěřenec Ondřej Zdráhala znovu vloží důvěru. Nestalo se. Házenkáře povede španělský expert Sabaté, jehož zná košický rodák z polské ligy. On sám zůstává u mládeže a vzdělávání trenérů.

Platí, že jste chtěl pokračovat ve funkci trenéra seniorského áčka?

„Ano, chtěl.“

Jak tedy nesete, že svaz, potažmo jeho šéf Ondřej Zdráhala, rozhodl jinak?

„Musím to respektovat, ale samozřejmě, že má představa byla jiná. Pětadvacátého ledna jsem zaslal materiál mé vize vedení reprezentace mužů prezidentovi Českého svazu házené pro Exekutivu a Reprezentační komisi. Tam jsem projevil svůj názor na mé další působení v roli trenéra. Vedly mě k tomu okolnosti průběhu kvalifikace a samotného mistrovství Evropy.“

Co tím máte přesně na mysli?

„Do funkce jsem byl dosazen v době, kdy se národní tým ocitl v nepříjemné situaci, kterou všichni známe. Byla to pro mě výzva a na tuto pozici jsem si profesně věřil. Úspěšná kvalifikace mě v představě o vedení a fungování týmu posouvala dále. Velkou roli v tom sehrálo i nastavení mužstva ve vztahu k mé osobě, což je u kolektivního sportu zásadní. K těmto faktorům se na ME přidala herní úroveň reprezentace, která ve „skupině smrti“, jak ji nazvali odborníci v tisku, hrdě obstála.“

A vy jste cítil, že vaše práce bude mít i nadále smysl, že?

„Všichni jsme si uvědomili, že se přesouváme z pozice těch, kteří musí někoho porazit na pozici, kdy si můžeme položit otázku: „Kdo nás porazí?“ Z reakcí celého týmu a široké odborné i laické veřejnosti byla cítit hrdost, že jsme Češi. Jistě, že se tým formoval delší dobu, házenou pečlivě sleduji, ale takovou semknutost, bojovnost a vytrvalost jsem dlouho nezažil. Ze skupiny jsme nepostoupili o jednu branku a sehráli jsme utkání, která nesmazatelně zanechala na šampionátu českou stopu.“

Co víte o španělském kouči Xavim Sabatém, který vás nahradil?

„Asi to, co všichni z dostupných zdrojů. Osobně jsem se s ním setkal v roce 2018, v době mého působení v polském Górniku Zabrze. V zápase proti Wisłe Płock, kterou trénuje, jsme na jeho domácí půdě tento plně profesionální tým porazili. Odborníky to bylo považováno za největší překvapení sezony.“

Pětačtyřicetiletý Španěl je prvním zahraničním trenérem v historii české házené, nepočítáme-li Slováky. Jaké to má úskalí a výhody?

„To je spíše otázka na prezidenta ČSH. Ano, španělská škola je dobrá, ale my jsme Češi a myslím, že ta naše také, a házenkářským světem je i respektována. Dovolím si to tvrdit i po mistrovství Evropy, kdy nás od postupu ze skupiny se dvěma medailisty šampionátu dělil jediný bod. Remíza s vicemistrem světa a mistrem Evropy není neúspěch. Bylo to dobře nastartované. Nedovedu si reálně příliš představit, jak budou trenéři, případně hráči TCM (Tréninkových center mládeže) jezdit za trenérem reprezentace na „školení“ do Plocku. Stojí to finance a zabere čas. Pro zmírnění jazykové bariéry bude u týmu třetí asistent trenéra.“ (nechápavě)

Prostě se vám tohle řešení moc nezamlouvá…

„Pobavilo mě, že si fanoušci hokeje oddechli, že jde Španěl k házené.“ (hořký úsměv)

Těší vás, že se ve finále ME potkali vaši dva soupeři ze skupiny, s nimiž jste odehráli vyrovnané partie?

„Dalo se to předpokládat. Spíš mě těší skóre našich zápasů s oběma finalisty. Před turnajem jsem na tiskové konferenci tipoval jako vítěze Švédy.“ (Pozn. opravdu získali zlato)

Jaká je budoucnost českého týmu? Je reálný postup na příští MS?

„Určitě. Naše tři body z mistrovství Evropy zajistili los z prvního koše. Rumunsko i Severní Makedonie jsou hratelné celky. Mými cíli ve vizi, na základě fungování týmu, byla samozřejmě kvalifikace a umístění do šestého místa na MS, ze kterého bychom se kvalifikovali přímo na olympiádu ve Francii 2024. Myslím, že po třiceti letech je tento cíl velmi důležitý a změna vedení reprezentačního týmu by neměla cílit pouze na kvalifikaci. Postrádá to logiku.“

Co vám dala poslední zkušenost u nároďáku?

„Radost, hrdost na kluky a celý realizační tým, odborné podněty, obrovskou motivaci a vůli pokračovat.“

Vidíte v Česku nějakého nového Filipa Jíchu?

„Matěje Klímu.“

Výsledky Česka na ME 2022

Španělsko 26:28

Bosna a Hercegovina 27:19

Švédsko 27:27