Horké hlavy v pekle. Češi se připravují na nenávist v Makedonii. Jde jim o MS

Lucifer nepřijde. Ale i tak bude peklo. V něm jsou doma Makedonci, kterým půjde o to Čechy uvařit a zahrát si v lednu na mistrovství světa v Polsku a ve Švédsku. Jenže Sabatého svěřenci nechtějí být za oběti veřejné házenkářské popravy. Po remíze (24:24) v prvním duelu play off věří, že divoké atmosféře nepodlehnou. „Provokace přijdou,“ nepochybuje brankářský specialista Martin Galia. Hraje se v neděli ve Skopje od 19 hodin.

Dvě výsledkové cesty vedou na MS. Buď v Severní Makedonii vyhrát anebo remizovat a nastřílet víc než 24 branek. Jednoduchá matematika, složité provedení. Potřeba bude maximální výkon všech v čele s brankářem Tomášem Mrkvou. „Musíme chytnout začátek, nenechat se vyprovokovat a dostat je pod tlak,“ plánoval brankářský poradce Martin Galia, člen českého realizačního týmu. „Oni mají zkušenější tým, my mladší a dravější,“ dodal.

V hledišti má být na sedm tisíc lidí, kteří nebudou své hlasivky šetřit. Hodně půjde o to, zda divočinu na tribunách ustojí rozhodčí. To je na Balkáně vždy zásadní neznámá. „Když se hraje o něco, máme všichni horké hlavy. Prostě nechceme prohrát. Třeba se i pohádáme. To je v pořádku, bez vášně se hrát nedá,“ popsal makedonskou náturu Veliče Šumulikoski, sportovní manažer fotbalového Slovácka a bývalý mnohonásobný reprezentant své země.

Ve dvoumilionové zemi, nejmenší části bývalé Jugoslávie, je sportem číslo jedna fotbal. Hned poté následuje házená a basketbal. „Jsme velcí nacionalisté ve všem, co se hraje s míčem,“ přiznal Šumulikoski. V oblibě je i judo a různé silové disciplíny. „U nás se tomu říká rvaní,“ informoval.

Čeští házenkáři se v neděli večer budou „rvát“ na palubovce. Protivník bude po výsledku ze Zlína v roli mírného favorita, právě kvůli domácímu prostředí. Na druhou stranu, může být psychicky nahlodaný tím, že na konci ztratil jasné vedení. „Posledních patnáct minut bylo z naší strany úchvatných,“ cenil si Galia dotažení sedmigólového manka. „Makedonci nevěděli, kam mají skočit. Mysleli si že pojedou domů se tří, čtyřbrankovým náskokem a najednou byla remíza. Sami z toho byli překvapení. Jeli jsme do Makedonie za stavu 0:0,“ dodal.

Reprezentace už ve Skopje pár křivd od rozhodčích zažila. Panují logické obavy, jak to bude vypadat nyní. „Hala bude vyprodaná, čekáme nenávistnou atmosféru, se kterou už jsme se tam setkali. Budou na nás nadávat, bučet a pískat při nástupu, při hymnách, při jakémkoliv time outu nebo při proběhnutí kolem jejich fanoušků. Ale víme, do čeho jdeme a snažili jsme na to kluky na každém tréninku připravit,“ nastínil bývalý brankář.

Třiačtyřicetiletý Galia zažil na Balkáně během své dlouhé kariéry leccos. Mladým hráčům může poradit a popsat, co je čeká. Ale na hřišti to bude jen na nich. „Musíme do toho šlapat od první do poslední minuty naplno, ať nejsou v komfortní zóně a musí oni něco předvést. Co se týká mě, radši bych byl na hřišti. Jako gólman můžete zápas daleko víc ovlivnit,“ doplnil.

V bráně bude místo Galii jeho nástupce Mrkva, hlavní opora mužstva. Držel ho i ve středu ve vyprodané zlínské hale, kdy chytil tři sedmičky. „Musíme si zanalyzovat, co jsme udělali špatně, na co si dát pozor a podat v Makedonii o sto procent lepší výkon“ nabádal gólman přezdívaný Ludva. K výkonu v první bitvě měl výhrady. „Trochu mi to přišlo, jako bychom měli zataženou ruční brzdu. Samozřejmě, nějaká nervozita tam asi byla, ale v posledních patnácti minutách jsme si dokázali, že pokud budeme hrát naši hru a perfektně bránit, tak nejsme bez šance.“

Ve Skopje ale budou hosté čelit sedmi tisícovkám vášnivých fanoušků a vysoké kvalitě soupeře. V přípravě se zaměřili například na eliminaci souhry makedonských spojek s robustními pivoty. Tahle herní činnost jim ve středu příliš nevycházela. „Bude to neskutečná řežba, protože půjde o všechno. Musíme přečkat úvodní tlak, který vytvoří diváci, dělat to, co máme a zahrát naši hru,“ přál si brankář německého Bergischeru. „Já jsem ve Skopje ještě nehrál. Co říkali kluci, bude se tam pár hráčů loučit a kariérou. O to víc tam možná bude fanoušků. Musíme s tím počítat,“ uvedl pivot Štěpán Zeman. „Ale já mám rád plné haly. Jsem rád, když je atmosféra bouřlivá. Pro mě to je výhoda,“ těšil se na frenetický dav.