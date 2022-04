Mrkva ničil snajpra, v Makedonii zažil vše. Čeká nás peklo, ví hrdina

Vyrazil dvě sedmičky Kirilu Lazarovovi, jednomu z nejlepších kanonýrů házenkářské historie. To potěší a nepovede se každý den. Tomáš Mrkva měl však hlavně radost, že ve Zlíně pomohl národnímu týmu ke smazání až sedmibrankového náskoku Severní Makedonie v prvním duelu play off o postup na MS 2023 . „Na psychiku je důležité, že jsme to dotáhli na remízu,“ uvedl reprezentační brankář před nedělní odvetou.

Remíza je nakonec vaše výhra, co?

„Jsme rádi, že jsme aspoň trošku odměnili diváky, kteří nám vytvořili pekelnou atmosféru. Byli vynikající.“

Lapil jste Lazarovovi dvě sedmičky. Hezký dílčí úspěch, že?

„Samozřejmě to potěší. Lazarov je vynikající střelec. Bylo jasné, že na sebe vezme zodpovědnost. V ten moment, kdy jsem mu to chytl, to bylo důležité. Šlo o určitý impulz mančaftu, aby věděl, že vzadu stojím a budu mu dávat šanci na to, abychom skóre dotáhli. To se nakonec povedlo.“

Čím se to podařilo?

„Vůlí, bojovností. Hra nevypadala úplně ideálně, ale i díky fantastickému publiku jsme uhráli remízu. Takže paráda.“

Co vás čeká ve Skopje?

„Peklo. (úsměv) Kdo tam hrál, ten ví. Kdo ne, ty na to připravíme. Ale je těžké se na to nachystat. Každopádně musíme podat lepší výkon. Makedonci u nás začali dobře, my trošku ustrašeně. Když začneme u nich stejně jako oni tady, ta hala taky ztichne. Nesmíme je nechat dostat do laufu.“

Co jste zažil vy v Severní Makedonii?

„Všechno... Úplně bych se k tomu nevracel. Doufám, že tentokrát se rozhodne tam, kde má. Tedy na hřišti a při hře šest na šest.“

Věříte si na postup?

„Myslím, že nejsme bez šancí.“