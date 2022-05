Výjimečná sezona bez prohry s českou stopou. Malá: Bude těžké to zopakovat

„Hrát dva takhle těžké zápasy ve dvou dnech bylo ohromně těžké. Jak fyzicky, tak také z pohledu udržení koncentrace. Ale zvítězily jsme, zakončily jsme fantastickou sezonu a je to úžasný pocit,“ hodnotila víkend ihned po skončení vítězného finále Veronika Malá, která se vyjádřila také ke statečnému odporu soupeřek: „Na začátku nás trochu překvapily, že běhaly s námi a chtěly i hodně do útoku. Na druhou stranu je to očividně unavilo a ve druhém poločase už jim nestačily síly. My jsme se každopádně snažily soustředit jen na sebe. Víme, jaké máme schopnosti a co umíme. Věřily jsme si, že zvedneme pohár.“

Samotnou sezonu bez porážky a s dlouhým seznamem trofejí si osmadvacetiletá rodačka z Písku pochopitelně užila. „Určitě mohu celý ročník označit jako sezonu snů. Máme za sebou dlouhou sérii výher, neprohrály jsme, posbíraly jsme všechny myslitelné trofeje. Určitě v celém klubu panuje velká spokojenost,“ ohlíží se za nevšedními výkony česká reprezentantka. „Není vždy jednoduché jít do zápasu s tím, že jste favorit a musíte splnit očekávání fanoušků a celé sportovní veřejnosti. Ale i to ukazuje sílu tohoto týmu. V téhle sezoně jsme vlastně vyhrály vše, co šlo.“

Už nyní však vyhlíží sezonu následující: „Co se týče dalších cílů, v první řadě to určitě bude Liga mistrů, do které postupujeme automaticky coby vítězky bundesligy. Tahle sezona nicméně byla unikátní, bude hrozně těžké ji zopakovat. Na druhou stranu máme skvěle poskládaný tým, všechno do sebe zapadlo. Jak hráčsky, tak lidsky je to prostě bezvadné. Musím říct, že se jednalo o nejlepší sezonu v mém životě a každopádně na ni budu chtít navázat.“