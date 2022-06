Knedlíková po rekordním triumfu v Lize mistrů: Tohle neomrzí, noc jsme přežily

Když jako maličká začínala v HC Háje, chtěla si prostě jen házet balonem a bavit se pohybem. Že z ní vyroste pětinásobná šampionka Ligy mistryň, to Jana Knedlíková fakt v hlavě neměla. Nyní je to sladká realita. Pětkrát v řadě v novodobé historii házené nikdo nejprestižnější klubovou soutěž nevyhrál! Ani žádná mužská superstar. „Paní Hráčka,“ smekla Markéta Jeřábková, její parťačka a kamarádka z norského Vipers Kristiansand.

V Česku nikdy nebude populární jako hokejové či fotbalové hvězdy. Byť dokázaly zlomek toho, co ona. Jana Knedlíková dobývá vrcholy v házené, která v tuzemsku nerajcuje davy. Navíc není typ do záře reflektorů. Ty má ráda jen na palubovce, kde je její království. V rozhovorech se nevyžívá. Po nedělním triumfu v Budapešti je však o její slova zájem. V maďarštině, v angličtině, v češtině. Pražská rodačka se stala slavnou. Aspoň na krátký čas.

Třikrát ovládla Evropu s maďarským Györem, dvakrát s norskými Vipers. Její přínos pro tým byl nejvýraznější právě v této sezoně, kdy neměla na pravém křídle rovnocennou konkurenci. Na její pozici alternovala jednadvacetiletá Tuva Ulsaker Hoeveová. Knedlíková jí ukazuje správnou cestu. Třeba aby byla jednou tak dobrá jako ona. „Je mladá, nadějná a věřím, že budoucí reprezentantka Norska. Pro ni to byl první rok ve velké soutěži. Musí si zvyknout,“ líčila Sportu po nedělní bitvě.

V Lize mistryň nasázela celkem 59 branek, pátý nejvyšší počet v družstvu. Finále s Györem víceméně odtáhla celé. Ze sedmi střel proměnila pět. V tom je její síla. Úspěšnost střelby mívá česká reprezentantka vysokou, v koncovce ji zdobí klid, technika a vyzrálost. Nervy z téměř šestnácti tisíc lidí v hledišti? Naopak, dravou křídelnici fanoušci v hale motivují.

„Je super mít takovou atmosféru. Bylo to daleko lepší než loni, kdy jsme kvůli covidovým opatřením hrály všude možně bez diváků. Jsem ráda, že se život vrací do normálu a můžeme si to užívat. Bylo to parádní,“ svěřovala se poté, co zvedla nad hlavu pohár a dostala na krk velkou medaili. „Poslední dva roky je stejná,“ mohla porovnávat.

Primáty v LM sbírá od roku 2017, rok co rok. Pokud tedy nezruší ročník pandemie, jako se to stalo předloni. Třeba by už měla Knedlíková na svém účtu šest vítězných čárek…„Tohle se nikdy neomrzí,“ ujišťovala.

V klubu na jaře podepsala nový kontrakt na další dva roky. Ačkoliv ji spoluhráčka Jeřábková s úsměvem posílá do důchodu, na konec je dost času. Knedlíková nebrzdí, spíš stále silněji dupe na plyn. V Norsku jí to po šesti sezonách v Maďarsku sedlo. V lize Vipers dominují, nemusí se vydat do maxima. O to víc energie jim zbude pro evropské poháry.

„Máme super kombinaci zkušeností a nových tváří včetně Markéty. Plus Katrine Lundeová v bráně, která to jistí. Naše hra je založená na rychlosti a přesnosti,“ popisovala.

Veškerá komunikace uvnitř družstva probíhá v angličtině. To je oproti předchozímu ročníku změna. Norština musela ustoupit. „Teď máme víc cizinek. Náš klub je menší než Györ. V Maďarsku je házená a její zázemí na velmi profesionální úrovni. Kristiansand je menší, ale zase je v něm rodinnější atmosféra,“ pochvalovala si sběratelka trofejí, které běží první dny zasloužené dovolené. „Vydaly jsme ze sebe všechno,“ oddechla si po splnění náročné mise a oslavách.

I ty stály za to. Noc byla dlouhá a takřka bezesná. „Takový úspěch se oslavit musí. Máme v týmu Maďarku, která pochází z Budapešti, tak to vzala do svých rukou. Ale přežily jsme,“ smála se Knedlíková po speciálním duelu proti předchozímu zaměstnavateli. „Nebylo příjemné vidět slzy bývalých spoluhráček. Kdo by se radoval, když prohrajete finále? Teď to bolí. Ale stříbrná medaile z Ligy mistryň je neuvěřitelně cenná,“ očekávala, že zklamání na druhé straně časem opadne.

Do Kristiansandu se vrací v červenci. Jako světová rekordmanka v počtu titulů v Champions League v řadě bez rozdílu pohlaví. Na absolutní prvenství zatím odchovankyně Slavie pomýšlet nemůže.

Její parťačky Lundeová, Mörková, Fridrikasová a Popovicová došly na vrchol už šestkrát. „Ono se to blbě dohání, když s nimi hrajete v jednom mančaftu,“ reagovala pobaveně.