Chcete vyhrát? Dejte smlouvu Knedlíkové. Tohle neomrzí, líčila

„Ještě nekončím,“ smála se v rozhovoru pro iSport.cz dvaatřicetiletá křídelnice, která má v klubu kontrakt na další dva roky. Spolupráce s krajankou Markétou Jeřábkovou bude pokračovat.

Jak sladký je pátý triumf v Lize mistrů?

„Je to nádherné a neomrzí to. Každý říká, že když už je to pátý titul v řadě, tak to musí být nuda. Ale není. Za každou sezonou je jiný příběh. Odměna za těžkou práci vždycky potěší.“

Pohár pro vítěze je docela zvláštní, co?

„Pohár, který vyhrajete, je vždycky hezký.“ (směje se)

Kdo vám fandil přímo na místě?

„Měla jsem v hale celou rodinu, přítele, jeho rodinu. Prostě velká podpora. Letos padl divácký rekord, atmosféra byla výborná. Bylo to parádní. Diváci byli úžasní, i když většina z nich samozřejmě fandila Györu. Ale velmi pěkně přivítali i hráčky, co hrávaly dřív v Maďarsku. Loni byli v hale pouze očkovaní maďarští fanoušci. Teď to bylo mnohem lepší. I z Norska přiletělo letadlo. Jsem ráda, že se život vrací do normálu. Nezačaly jsme úplně nejlíp, ale jakmile jsme se dotáhly, už jsme jely. Měly jsme náskok a dá se říct, že jsme kontrolovaly zápas. Ale i tak musíte hrát proti nevyzpytatelnému Györu až do poslední minuty. Bojovaly jsme až do konce.“

Jak byste okomentovala výkon krajanky Markéty Jeřábkové, nejlepší střelkyně semifinále i finále a držitelky ceny MVP ve Final Four?

„Markéta Jeřábková předvedla neuvěřitelný výkon. Hrála poprvé Ligu mistrů, Final Four. Předvedla se v něm neskutečně a jsem na ni moc pyšná. Cenu MVP si zasloužila. Její role v týmu rostla. Ze začátku to neměla v novém prostředí jednoduché. V ten nejlepší čas si to parádně sedlo. Mám z ní velkou radost.“

V čem jste byli nejlepším týmem?

„Máme super kombinaci zkušeností a nových tváří včetně Markéty. Plus Katrine Lunde v bráně, která to jistí. Hru máme založenou na rychlosti a přesnosti. Ve Final Four nám to vycházelo. Jsme i dobrá parta. Veškerá komunikace probíhá v angličtině. Loni to ještě bylo norsky, ale teď máme víc cizinek. Náš klub je menší než Györ, ale zase je v něm rodinnější atmosféra.“

Ještě byste měla síly na další zápasy?

„Vydaly jsme ze sebe všechno a myslím, že máme před sebou zaslouženou dovolenou.“