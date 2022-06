Lovci s tučnou kořistí. Do Lovosic jde Horák z Kielu. Kdo za tím stojí?

2018. Pavel Horák uniká německé obraně v úvodním zápase čtvrtfinálové skupiny na ME házenkářů • Ivo Dudek/chf.cz

Senzace na české házenkářské scéně! Dlouholetý reprezentant Pavel Horák, vítěz Ligy mistrů a Poháru EHF, přestupuje z německého THW Kiel do Lovosic. Opravdu nejde o aprílový žertík. Od září bude devětatřicetiletá spojka válet v extralize. Do Česka se vrací po šestnácti letech. Důvod? Rodina, která žije ve Varnsdorfu. „Slíbil jsem to dětem,“ potvrdil rodák z Přerova.