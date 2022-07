Trenér Bašný překvapivě končí. Házenkářky stagnují, vycítil svaz

Nevýrazný herní projev na mistrovství světa a nepostup na evropský šampionát 2022. To jsou hlavní důvody, proč svazové vedení odvolalo trenéra ženské reprezentace Jana Bašného. „Odvedl obrovský kus práce a za 12 let významně pozvedl ženskou házenou v Česku. Taková rozhodnutí nedělají snadno. Tuto změnu jsme nechtěli dělat v rozběhnuté sezoně, ale věděli jsme, že k tomuto kroku budeme muset přistoupit,“ vysvětlil šéf házenkářského svazu Ondřej Zdráhala.

Česká reprezentace žen má ve svém středu veleúspěšné hráčky na klubové scéně Veroniku Malou, Janu Knedlíkovou, či Markétu Jeřábkovou. Záda jim navíc jistí dravé mládí v čele s Charlotte Cholevovou.

„Proto míříme vysoko. Byli jsme nuceni udělat tuto změnu před koncem smlouvy i s ohledem na vytváření nové koncepce ženské házené, která by nás měla dostat na vrchol,“ řekl Zdráhala.

„U mých reprezentačních začátků stál právě pan trenér Bašný a myslím, že jsem nemohla přijít do lepšího kolektivu, než jaký v té době v národním týmu byl. Pan Bašný přinesl do české házené téměř každoroční účast na šampionátech, to před ním neplatilo. Přinesl nové věci, jiný způsob práce a výsledky. Za to mu patří velký dík,“ hodnotila vítězka Ligy mistryň Jeřábková.

„Na druhou stranu je za mě čas na změnu, abychom posunuli celý nároďák zas o krok nebo kroky dál,“ dodala.

Od roku 2010, kdy se Bašný stal hlavním trenérem, se tým žen zúčastnil ME 2012 v Srbsku, v roce 2016 ve Švédsku, v roce 2018 ve Francii i 2020 v Dánsku. Bašný s reprezentací vybojoval tři účasti na MS (2013, 2017 a 2021), přičemž jednoznačně nejlepším výsledkem byla účast ve čtvrtfinále šampionátu 2017 v Německu, kde Češky nestačily až na vítězný tým celého turnaje Nizozemsko.

„Myslím si, že pan Bašný zůstane těžko překonatelným reprezentačním rekordmanem na trenérském postu,“ konstatovala Kristýna Mika.

O tom, kdo Bašného v roli hlavního reprezentačního trenéra nahradí, zatím vedení svazu nerozhodlo.