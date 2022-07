S hvězdnou posilou o titul. Horák v Lovosicích prožívá velký návrat domů

Celky Karviné a Plzně, které si to v posledních letech rozdávaly o titul, musejí zbystřit. S cílem promluvit do medailové hry chystají kádr pro nový ročník házenkáři Lovosic. Na soupisce Lovců vynikají tři posily v čele s devětatřicetiletým Pavlem Horákem.

„Minulá sezona nebyla úspěšná, po zásluze jsme ve čtvrtfinále vypadli s Duklou. Teď budou ambice vyšší. Věřím, že špičku rozšíříme a hlavně už budeme v semifinále. Dál se uvidí,“ prohlásil na tiskové konferenci ředitel klubu Vojtěch Srba.

Že mohl představit posilu, které v házenkářském životopise ční osm ligových titulů ze tří zemí, vděčí Janu Landovi. Právě sportovní ředitel chodil za svým kamarádem a házenkářem německého Kielu s troufalou nabídkou, jestli by nešel pomoci s ambiciózním projektem.

„Začalo to vlastně jako vtip z jeho strany, abych si zahrál za Lovosice. Čím víc teď ale nabývám přesvědčení, že to bylo správné rozhodnutí a že by to mohlo dobře fungovat. Hlavně musíme přežit první tři týdny,“ narážel Horák na start kondiční přípravy. „Během testu mi někteří daleko utekli a už nemám ambice, abych je dobíhal. S jistotou, že jich zároveň dost zůstalo za mnou, jsem si to ale pohlídal,“ smál se. „Zažil jsem už i horší tréninky, pak jsem se mohl při fotbalu schovat do brány.“

Po šestnácti letech v zahraničí, kdy s výjimkou běloruského Brestu střídal výhradně německé kluby, zažívá velký návrat domů. „Mohli bychom si tady užít spoustu házenkářské i mimoházenkářské legrace,“ doufal bývalý lídr defenzivy českého národního mužstva.

I když měl nabídky z dalších německých klubů, rozhodla rodina ve Varnsdorfu. „Slíbil jsem dětem, že se po sezoně vrátím domů, abych se jim mohl víc věnovat. Kvalitní házenou chci ale hrát dál. Chci ještě bojovat o nějaký titul,“ zdůraznil Horák. Když k tomu připočteme přítelkyni Arwen žijící se svými dcerami v Kielu, lovosické angažmá zajišťuje vhodný kompromis.

Do klubu se po čtyřech letech vrátil brankář Artur Adamík naposledy působící ve francouzském Valence. Třetí velkou posilou je slovenská spojka Marek Hniďák z německého Burgenlandu.

Mix zkušeností a mládí by na severu mohlo fungovat. „Chceme vychovat úspěšnou generaci, která si tady jednou splní svůj sen třeba v podobě medaile,“ prohlásil Landa.

Novou sezonu zahájí Lovosice 3. září slavnostním „otvírákem“, kdy na zimním stadionu přivítají vicemistra z Plzně.