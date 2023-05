Házenkářské drama pokračuje. Plzeň doma zabrala, zářil matador Stehlík

Finále házenkářů Chance play off extraligy mezi Plzní a Karvinou nekončí. Nejlepší tým základní části po dvou úvodních prohrách (31:32, 25:28 po sedmičkách) doma zabral. Plzeňští ani jednou neprohrávali, vyhráli 36:29 (19:16) a snížili stav série na 1:2. Zářil osmatřicetiletý matador Jakub Stehlík, autor sedmi branek. Karviné k obhajobě titulu stále chybí jedno vítězství, ve středu se hraje na půdě Baníku (17). Extraligový bronz slaví Lovosice.

„Šli jsme za výhrou,“ glosoval devítigólový Jakub Douda z Plzně pro Českou televizi. „Nechtěli jsme ve finále doma dvakrát prohrát! Soustředíme se na další zápas, znovu v něm bude potřeba nasazení, bojovnost a hra, co jsme předvedli teď. Věřím, že budeme úspěšní.“

Plzeňští byli od začátku lepší. Měli pevnější obranu, solidně za ní chytal Filip Herajt. Byli důraznější (proskoky 9:2) a dělali méně technických chyb. Karvinští jich za celý zápas udělali 11, domácí jen čtyři.

Baník se ještě v první půli z pětibrankové ztráty vyhrabal, snížil na gól, ale obrana nefungovala celý zápas. Kromě křídel (Široký 7 branek, Harabiš 5) se nedokázali hráči Michala Brůny prosadit ani v útoku.

„Nedařilo se nám v obraně, ani v útoku, neproměnili jsme šance,“ přitakal Petr Široký. „A když nefunguje obrana, brankáři to mají těžké. Plzeň nám utekla a s námi se to táhlo celý zápas. Plzeň výhra nakopne, ale my jí doma nedovolíme vyhrát!“