Finále na krev! Reprezentant v obvazech, dvě červené a s mikrofony běžte... pryč

Karvinští ve finálové sérii vedli už 2:0 na zápasy (32:31, 28:25 po sedmičkách). Od třináctého titulu ze samostatné soutěže je dělilo jediné vítězství. Nejlepší tým základní části se ale vzepřel. Plzeňští doma vyhráli 36:29 a uspěli i v karvinském pekle. Vyhráli 34:29 (15:14) a o titulu rozhodně pátá bitva. V neděli v Plzni (17).

„Na výsledcích je vidět, že jsme si žádný tlak nepřipouštěli,“ komentoval jedenáctigólový Jakub Douda z Plzně pro Českou televizi. „Říkali jsme, že si pro pátý zápas dojdeme. A to se potvrdilo. Rozdáme si to v neděli.“

Sedm gólů nasázel Douda ze sedmiček. Třikrát v nich drze přeloboval zkušeného brankáře Martina Galiu. „Já tady v rozstřelu sedmičku nedal a jednu jsem neproměnil ani v Plzni, Galoš tyhle střely čekal,“ popisoval Douda. „Tak jsem si vzpomněl, že tohle na něj funguje. Jsem rád, že to vyšlo. Ale jít na sedmičku proti Martinovi je strašně těžké.“

Karviná v ostrém duelu přišla o svého nejúdernějšího hráče. Dominik Solák, reprezentační spojka, se dvakrát ošklivě zranil. Ránu do hlavy o palubovku po faulu Jana Chmelíka a následném pádu z velké výšky ještě po nějaké chvíli rozchodil. Když ale ve 23. minutě dopadl na pravou ruku, pokračovat nemohl. Se zabandážovaným ramenem a svlečený do půlky pasu se na střídačku vrátil, už jen jako fanoušek.

„Bez Dominika je to těžké, v obraně i v útoku je to náš stěžejní hráč,“ posteskl si pivot Jan Užek. „Snažili jsme se ho nahradit, zranění nás v první chvíli vyburcovalo. Ale je jasné, že chyběl.“ To potvrdil i brankář Martin Galia. „Dominik je jeden z pilířů obrany i útoku, scházel. Kluci ho musí nahradit, to se nepodařilo. Plzeň hrála svoje, strojově, všichni ji zahráli dobře. Zaslouženě srovnala na 2:2.“

Druhou červenou kartu dostal plzeňský Daniel Režnický ve 29. minutě po faulu na Jonáše Patzela. „My byli taky vylučovaní, agresivita je na obou stranách, přece jenom je to finále,“ komentoval Užek.

Palba ze spojek Karviné chyběla. Dala z nich jen čtyři góly (3 Solák) z jedenácti střel. Navíc tři minuty před koncem odkulhal ze hřiště i Jakub Fulnek. V klíčových momentech ve druhé půli Plzeň podržel střídající brankář Karel Šmíd. Chytil sedmičku, blýsknul se několika dalšími zákroky.

Plzeňský Talent navíc stylově dostal svému klubovému názvu. Teprve sedmnáctiletý čahoun Daniel Bláha vstřelil tři branky a velmi dobře hrál i v obraně. Osmnáctiletý Adam Beneš dal z křídla dva góly.

„My nejsme pod tlakem,“ zopakoval Jakub Douda. „Karviná vedla 2:0 na zápasy, mohla vyhrát u nás, tady. My jsme si splnili cíl, že jsme chtěli pátý zápas v Plzni. Doufám, že přijde spousta lidí a užijeme si to.“

Tomu věří i matador Martin Galia. „Ztratili jsme vedení 2:0, na koni je Plzeň, ale my se tam pojedeme porvat. Uvidíme, v jaké sestavě, ale věřím, že získáme titul!“