Sen o olympiádě už je (skoro jistě) pryč, Češky na favoritky neměly

České házenkářky na olympijské hry do Paříže prakticky jistě neprojdou. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla po úvodní čtvrteční porážce od domácího Španělska neuspěly ani v druhém ze tří utkání kvalifikačního turnaje ve městě Torrevieja a po vysoké prohře 18:32 s favoritem skupiny Nizozemskem jim zůstala jen čistě teoretická a takřka nulová naděje na postup.

O poslední zbytky šancí přijde český tým večer, pokud Španělky podle očekávání získají aspoň bod proti Argentině. Právě proti jihoamerickému outsiderovi Češky v neděli kvalifikační turnaj zakončí. Na hry do Paříže projdou dva týmy ze skupiny, národní celek usiloval o první účast pod pěti kruhy od rozdělení federace. Ženská házenkářská reprezentace naposledy startovala na olympiádě v roce 1988 ještě v dobách Československa.

Dahlův výběr dnes na Nizozemky od začátku nestačil a o naději na bodový zisk přišel už během první půle, po níž ztrácel 12 branek. Národnímu týmu nepomohlo ani osm gólů nejlepší střelkyně zápasu Markéty Jeřábkové.

Češky prohrály i páté vzájemné utkání za poslední rok a měsíc. Mistryním světa z šampionátu 2019 dvakrát podlehly v nedávné evropské kvalifikaci a jednou na přípravném turnaji a MS na přelomu listopadu a prosince, kde si osmou příčkou zajistily premiérovou účast v bojích o olympiádu.

„Nizozemky předvedly dobrý výkon a zaslouženě vyhrály. Jsou jedním z nejlepších týmů na světě a mají šanci uspět i na olympiádě. Dnes nám ukázaly, že je velký rozdíl mezi štěstím a konkurenceschopností,“ řekl na tiskové konferenci Dahl.

„My někdy můžeme zatlačit na top týmy, ale nakonec je to o zkušenostech a také o kvalitě ve všech herních aspektech. Nejsou to lehké věci, musíte na nich pracovat mnoho let. Potřebujete tlačit na hráčky, aby hrály na té nejvyšší úrovni. Dnešek nám ukázal rozdíl,“ doplnil třiapadesátiletý trenér, který převzal českou reprezentaci předloni v létě a v minulém týdnu s ní z kvalifikace postoupil na mistrovství Evropy na konci roku.

Češky ve čtvrtek v klíčovém utkání turnaje prohrály se Španělskem vysoko 21:31 a také proti dalšímu favoritovi potvrdily, že je olympijská kvalifikace nezastihla v ideální formě. Dahlovy svěřenkyně prožily hrůzostrašný vstup do zápasu a první branku daly až v 11. minutě. Mezitím se už Nizozemky dostaly do vedení 7:0.

Zatímco na konci února Češky v evropské kvalifikaci v nejvyrovnanějším z posledních vzájemných duelů doma prohrály jen o gól 29:30, tentokrát bylo o vítězi jasno už do přestávky. Dahlův výběr se nebývale trápil v útoku a za úvodních 30 minut dal jen šest branek. Průběžný výsledek 6:18 byl jedním z nejhorších prvních poločasů českých reprezentantek v samostatné historii.

Po změně stran favorit znatelně ubral tempo a Dahlovy svěřenkyně už dokázaly aspoň trochu držet krok. Češky čtyřikrát snížily na desetigólové manko, ale poslední čtyři branky dal opět soupeř. Nizozemky si vítězstvím zajistily třetí účast na olympiádě po sobě a v historii.

Kvalifikační turnaj házenkářek o účast na olympijských hrách v Torrevieje (Španělsko):

Nizozemsko - Česko 32:18 (18:6)

Sestava a branky Česka: Novotná, Kudláčková - Stříšková, Kordovská, Šustáčková 1, Desortová, Stellnerová, Kuxová, J. Franková 2, A. Franková, Dresslerová, Zachová 1, Kovářová, Jeřábková 8, Malá 4, Cholevová 2.

Nejvíce branek Nizozemska: Van Weteringová a Malesteinová po 7, Housheerová 6. Rozhodčí: H. El Saídová, Y. El Saídová (obě Egypt). Sedmimetrové hody: 3/3 - 2/1. Vyloučení: 4:4. Diváci: 1240.